Hay otros mundos pero están en Mestre

Y habrá que creer que caben en un libro, que sería el libro de los libros de Juan Carlos Mestre. Lo escrito, porque lo imaginado, pensado, hablado, recitado sería la publicación infinita de un poeta del 57, de un 15 de abril en Villafranca del Bierzo, tierra fértil de la que salen escritores como él aunque pueda llevarse la palma como intelectual de acción, de presencia. Si dice Paul Éluard que hay otros mundos, pero están en éste, hay otras vidas, pero están en ti, en Mestre coinciden todas como un cruce de caminos ajeno al conflicto porque contestaría: Mis antepasados inventaron la Vía Láctea, / dieron a esa intemperie el nombre de la necesidad, / al hambre le llamaron muralla del hambre, / a la pobreza le pusieron el nombre de todo lo que no es extraño a la pobreza. / Poco es lo que puede hacer un hombre con el pensamiento del hambre, / apenas dibujar un pez en el polvo de los caminos, / apenas atravesar el mar en una cruz de palo. Definitivo: lo poético para el que lo trabaja. Este próximo viernes, a las 19.30 horas, en La Casona de San Feliz de Torío, el poeta Juan Carlos Mestre presentará su poesía reunida 1975-2025 titulada Asamblea, recientemente publicada por la editorial Galaxia Gutenberg. Este volumen recoge todos los libros del poeta publicados hasta la fecha, más un adelanto de su nuevo libro, El ciprés descapotable, y la primera traducción castellana de su libro en gallego 200 gramos de patacas tristes. Charlará con Héctor Escobar, editor de Eolas y al frente de este invento rural que es un suceso cultural como pocos en San Feliz de Torío, entre Factor Espacio y La Casona librando su particular toma y daca pase lo que pase, llueva, truene o nieve si no nieva mucho.

Hablarán de la belleza probable y despreciarán a los cobardes, guiados por Gamoneda, que puede sonar así: Solicito / una sublevación / de paz, una tormenta / inmóvil. Quiero, pido / que la belleza sea / fuerza y pan, alimento / y residencia del dolor. Puede que luego al volver a Mestre, la sonrisa de Héctor lleve directos a reivindicar la poesía que debería ser obligatorio que gustara, que todo el mundo tuviera en la mesita un libro de poesía por si acaso. Sale de La casa roja de Mestre: Me enamoré de ti en el restaurante chino de la Plaza Mayor / Ese día bajo los dragones dorados / Tú eras todas las dinastías que ha tenido la Tierra / Tú eras el delta de los ríos y la cascada de los encantamientos / El curry que tiñe de sol el lazo de las servilletas / El día que me enamoré de ti comenzaba el año del gato / Y las nubes maullaban sobre los tejados....

Había información biográfica de Mestre pero la mejor es verle. Se abre Asamblea. Poesía reunida 1975-2025, que agrupa en un solo volumen toda la poesía del escritor y artista visual Juan Carlos Mestre (Villafranca del Bierzo, 1957). Dotado de una pasmosa imaginación verbal, Mestre ha levantado a lo largo de medio siglo una obra rica y habitable, marcada de manera simultánea por el asombro y la ferocidad crítica, la exigencia estética y la solidaridad indignada con los desheredados del mundo. La «asamblea» del título es la de los vivos y los muertos que no han tenido nunca voz, reunidos todos ellos en el espacio del poema, convocados por la palabra para decir su verdad. Con la perspectiva que da más de medio siglo de compromiso con la palabra, Mestre ha procedido a una labor de escrutinio y reordenación que ofrece la versión definitiva de cada título. El libro se cierra con un apéndice de Poesía primera que integra las dos series poemáticas escritas en la década anterior a la aparición de Antífona del otoño en el valle del Bierzo (1986).

El resultado, testimonio de un talento excepcional y una fidelidad sostenida a los imperativos de la imaginación, es ya una de las obras de referencia de la poesía española contemporánea.

En 1975, Mestre conoce a Alexandra Domínguez, pintora y poeta chilena, que será desde entonces su compañera. Sus dos primeros libros, Siete poemas escritos junto a la lluvia (1981) y La visita de Safo (1983), celebran la entrada en el tiempo del amor.