Día Mundial del Teatro: El arte de sentir en vivo

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, se suma, un año más, a la conmemoración del Día Mundial del Teatro que se celebra este viernes 27 de marzo con la puesta en escena de la obra El cerco de Leningrado. Esta obra, del dramaturgo José Sanchis Sinisterra, subirá al escenario del Auditorio Ciudad de León el viernes 27 de marzo a las 20:00 horas. La entrada es gratuita previa recogida de invitación.

La Asociación Cultural Se Trata de Teatro, de León, es la encargada de traer al auditorio leonés esta representación teatral interpretada por Teresa González y Natalia Hernández bajo la dirección de Mercedes Sáiz.

Las invitaciones se pueden recoger desde el miércoles, 25 de marzo, en la taquilla del Auditorio Ciudad de León en horario de 9:00 a 14:00 horas. El mismo día de la función, se podrán retirar a partir de las 16:00 horas. Hay un máximo de dos entradas por persona para que, de esta forma, se asegure la asistencia de la mayor cantidad de público posible.

El Día Mundial del Teatro se celebra cada 27 de marzo desde 1961, cuando el Instituto Internacional del Teatro (ITI) lo instauró en el calendario. Este día conmemora la importancia de las artes escénicas en la sociedad. La Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León se suma un año más a la celebración de esta jornada con el objetivo de acercar el teatro a todos los leoneses y leonesas con una obra de teatro con acceso gratuito. Con ello, el Ayuntamiento de León quiere contribuir a la promoción del teatro en particular y de las artes escénicas en todas sus formas.

Sinopsis

El hoy destartalado teatro del Fantasma esconde un turbulento pasado marcado por el suceso que truncó el rompedor e incómodo estreno: El Cerco de Leningrado, obra que desapareció junto con el autor y director Néstor Coposo. Veintitrés años después, su viuda Priscila y la que fue su amante Natalia conviven en una ruinosa y carcomida burbuja, el teatro del Fantasma, condenado a una pronta demolición.

Allí se entretejen ironías, miedos, enfrentamientos, complicidades, idearios, utopías, heridas emocionales que no han curado, resignación, anhelos, rememoraciones de angustiosos tiempos pasados, enemigos encubiertos, lo absurdo. Todo envuelve un único objetivo que no es otro que una obstinada búsqueda del texto perdido de Néstor, que desembocará en un inquietante final.

El cerco de Leningrado es un verdadero desafío escénico, una obra exigente, llena de matices que han ido revelándose a lo largo de los ensayos; lo que en apariencia era insignificante, adquiere una relevancia inesperada sobre el escenario.

Con esta obra, el auditorio, junto con la Concejalía de Acción y Prmoción Cultural del Ayuntamiento de León dan una importancia al teatro en un día que conmemora la importancia que tiene en la sociedad actual el arte de sentir en vivo.

Un año más León se suma al Día Mundial del Teatro y conmemora este arte con una obra presentada por una asociación de la tierra