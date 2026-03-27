El Candil en la memoria de Miguel Hernández

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este sábado 28 de marzo a las 18:30 horas comienzan estas Jornadas, con un acto reivindicativo que tendrá lugar en la esquina de la calle Obispo Almarcha con la calle José María Fernández del barrio del El Ejido, en el cual se leerá un manifiesto acerca de la vida y muerte de Miguel Hernández acompañado de un recital poético. Luis Almarcha, Obispo de León hasta 1970 y miembro de las Cortes Franquistas, designado directamente por el dictador, fue «amigo» de Miguel Hernández y teniendo la capacidad y el poder de haber salvado su vida dejó que muriese abandonado en el Penal de Alicante en 1942. En el marco de esta actividad se recogerán firmas con el objetivo de proponer un cambio de nombre de la calle Obispo Almarcha debido a la implicación de este en la muerte del poeta de Orihuela. Durante el acto se recogerán también propuestas para el cambio de nombre.

Tras el éxito de las primeras jornadas de Memoria y Clase llevadas a cabo en abril de 2025, el COP El Candil vuelve a programar actividades centradas en torno a este tema entre este 28 de marzo y el 23 de mayo.

A lo largo de estos días se podrá disfrutar de exposiciones, actos literarios, presentación de libros, actividades-vermú, teatro y charlas que versarán sobre Memoria Histórica y de las que encontrarán más información en sus redes sociales.