Triple sesión en León que hará vibrar todo Black Bourbon

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La Sala Black Bourbon de León acoge este viernes una nueva cita con la música en directo con las actuaciones de Cosmética y Talleres Molina, en un concierto organizado por Triple Salto Producciones y Plafón Producciones, que han unido en un mismo concierto dos bandas que realizan arolladores directos para el público que asiste a los mismos.

Desde Palma de Mallorca, Triple Salto Producciones presenta a Talleres Molina, un divertido trío de power pop electrónico con temas propios llenos de energía y versiones muy originales de clásicos atemporales. La noche se completará con la actuación de Cosmética, banda vinculada a Plafón Producciones, que continúa presentando sus últimos trabajos de potente rock alternativo. Alejandro Cartujo, miembro de Cosmética comenta las ganas que tienen ambas bandas de poder realizar este concierto. «Creemos en lo que hacemos y me encantaría que la gente fuera a vernos, ya que nuestro directo es muy potente y, el tándem que hemos formado con Talleres Molina es muy interesante, ya que tiene temas tan característicos y divertidos como Flor Innata», comenta Cartujo sobre el concierto que darán esta noche, donde, añade, que fuera de León, lugar donde más tocan, «siempre nos sorprende el recibimiento que tenemos y la posterior llamada diciéndonos que quieren volver a contar con nosotros».

Talleres MolinaDL

El concierto dará comienzo a las 21.30 horas, con la apertura de puertas a las 21.00 horas, en la Sala Black Bournon, uno de los espacios, que ya vienen siendo habituales, donde poder tener música en directo en la ciudad de León.

Tras las actuaciones, la noche continuará con sesión musical a cargo de Manolo Volks Cooter, que se encargará de la sesión final para cerrar el evento. Las entradas estarán disponibles en la propia sala, tanto en venta anticipada como en taquilla este viernes.