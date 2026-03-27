La Joven Orquesta Leonesa ofrecerá un concierto el domingo de Pascua en el Auditorio Ciudad de León
Los músicos harán su encuentro de Semana Santa donde se prepararán para esta cita
La Joven Orquesta Leonesa ofrecerá el domingo de Pascua, 5 de abril, un concierto que tendrá lugar a las 19.30 horas en el Auditorio Ciudad de León.
La actuación estará dirigida por Jorge Yagüe, con Xaime Irisarri como asistente y Luis Marhuenda como solista, para interpretar piezas de Rossini Haydn y Beethoven.
Será la culminación del encuentro de Semana Santa, que entre el 30 de marzo y el 3 de abril se desarrollará en el Colegio Nuestra Señora del Carmen y los días 4 y 5 de abril en el propio Auditorio, con diversos profesores de violín, cellos, bajos, viento madera, viento metal y percusión. Estarán Arabela de Miguel Robledo, Javier Albarés, Raquel Pérez-Juana, Javier Lasarte y Manuel Estop.