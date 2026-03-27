La Joven Orquesta Leonesa ofrecerá un concierto el domingo de Pascua en el Auditorio Ciudad de León

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La Joven Orquesta Leonesa ofrecerá el domingo de Pascua, 5 de abril, un concierto que tendrá lugar a las 19.30 horas en el Auditorio Ciudad de León.

La actuación estará dirigida por Jorge Yagüe, con Xaime Irisarri como asistente y Luis Marhuenda como solista, para interpretar piezas de Rossini Haydn y Beethoven.

Será la culminación del encuentro de Semana Santa, que entre el 30 de marzo y el 3 de abril se desarrollará en el Colegio Nuestra Señora del Carmen y los días 4 y 5 de abril en el propio Auditorio, con diversos profesores de violín, cellos, bajos, viento madera, viento metal y percusión. Estarán Arabela de Miguel Robledo, Javier Albarés, Raquel Pérez-Juana, Javier Lasarte y Manuel Estop.