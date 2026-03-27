La Junta reivindica en Valcabado del Páramo la carpintería de armar como motor rural.JCYL

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La Junta de Castilla y León ha reivindicado este viernes, en la mesa redonda 'Carpintería de arma en la Vía de la Plata' celebrada en el Centro de Interpretación de Valcabado del Páramo (León), la conservación del patrimonio, y en concreto la carpintería de armar, como motor de desarrollo rural.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha defendido que "la conservación del patrimonio rural es una inversión de futuro" y ha subrayado que proteger aquellos elementos que conforman la identidad de los pueblos es fundamental para su dinamización social y económica.

Ha recordado que el tramo de la Vía de la Plata entre Benavente y Astorga alberga "uno de los conjuntos más destacados de artesonados y cubiertas históricas de madera del país".

Y ha puesto como ejemplo la reciente restauración del artesonado mudéjar del siglo XVI de la iglesia de Santiago, en Valcabado del Páramo, una intervención financiada por la Junta con una aportación de 90.000 euros al Ayuntamiento de Roperuelos del Páramo.

La actuación se suma a trabajos previos impulsados por la Administración autonómica, como la inspección técnica del templo y la redacción del estudio de restauración, y se ha desarrollado con la colaboración de otras entidades y de los propios vecinos, que promovieron una campaña de mecenazgo.

La intervención ha comprendido mejoras en la estructura de madera, la cubierta y la espadaña, así como la eliminación de agentes biológicos, consolidación de materiales, limpieza de la policromía y control de las condiciones ambientales.

Según el delegado territorial, el artesonado restaurado "se ha convertido en un ejemplo de éxito" no solo por el valor patrimonial recuperado, sino por el creciente interés turístico que está generando en el medio rural.

La Junta ha apoyado también la musealización y puesta en valor del Centro de Interpretación de Valcabado, que se ha consolidado como un espacio para actividades formativas y divulgativas. En abril acogerá un taller de lacería, con doce plazas gratuitas, dedicado a la construcción de paneles ataujerados.

Diego ha cerrado su intervención recordando que "el patrimonio no es solo una herencia del pasado, sino una responsabilidad de presente y una oportunidad de futuro", y ha reafirmado el compromiso de la Junta con iniciativas que contribuyan al desarrollo rural a través de la cultura y la conservación.