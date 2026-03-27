La Junta impulsa el patrimonio rural al promover la carpintería de armar en Valcabado

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, inauguró la mesa redonda ‘Carpintería de armar en la Vía de la Plata’.DL

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha inaugurado, en el Centro de Interpretación de Valcabado del Páramo, la mesa redonda ‘Carpintería de armar en la Vía de la Plata’, una iniciativa que se enmarca en la apuesta del Ejecutivo autonómico por la conservación, divulgación y dinamización del patrimonio cultural en el medio rural.

Durante su intervención, el delegado ha subrayado que “la conservación del patrimonio rural es una inversión de futuro”, destacando que mantener vivos los pueblos pasa por proteger y poner en valor aquellos elementos que conforman su identidad histórica y cultural.

El encuentro, que ha reunido a expertos, investigadores y representantes institucionales, se celebra en un espacio concebido como referente en Castilla y León para la divulgación de la carpintería de armar, una de las tradiciones constructivas más singulares del territorio. En este sentido, ha recordado que el tramo de la Vía de la Plata entre Benavente y Astorga alberga uno de los conjuntos más destacados de artesonados y cubiertas históricas de madera del panorama nacional.

El delegado territorial ha puesto en valor el ejemplo de Valcabado del Páramo como modelo de colaboración institucional y social en la conservación del patrimonio. Así, ha recordado que la Junta de Castilla y León ha participado en la restauración del artesonado mudéjar del siglo XVI de la iglesia de Santiago mediante la concesión de una subvención directa de 90.000 euros al Ayuntamiento de Roperuelos del Páramo.

Esta actuación se suma a otras intervenciones previas financiadas por la Administración autonómica, como la inspección técnica del templo y la redacción del estudio de restauración, que permitieron definir con precisión los trabajos necesarios. El proyecto global, desarrollado en colaboración con otras entidades y con la implicación de los vecinos a través de una campaña de mecenazgo, ha permitido intervenir en la cubierta, la espadaña y el propio artesonado.

Los trabajos realizados han incluido actuaciones sobre la estructura de madera, eliminación de agentes biológicos, consolidación de materiales, limpieza de la policromía y control de las condiciones ambientales, con el objetivo de garantizar la conservación del conjunto y recuperar su valor estético y arquitectónico.

Diego, durante su discurso, ha destacado que el artesonado de Valcabado del Páramo se ha convertido en un ejemplo de éxito, no solo desde el punto de vista patrimonial, sino también como recurso dinamizador del territorio, al atraer un creciente número de visitantes interesados en conocer este legado.

Asimismo, ha señalado que la Junta ha apoyado la musealización y puesta en valor del Centro de Interpretación, concebido como un espacio para la celebración de actividades formativas y divulgativas, como cursos, talleres, conferencias y visitas guiadas.

Actividades complementarias

Dentro de la programación vinculada a este proyecto, se ha organizado también un taller de lacería que se celebrará los días 11 y 12 de abril, con doce plazas gratuitas, centrado en la construcción de paneles de lacería ataujerada.

El delegado territorial ha concluido destacando que “el patrimonio no es solo una herencia del pasado, sino una responsabilidad de presente y una oportunidad de futuro”, reiterando el compromiso de la Junta de Castilla y León con el apoyo a iniciativas que contribuyan a su protección, difusión y aprovechamiento como recurso de desarrollo en el medio rural.