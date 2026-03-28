Yablena Petrova presenta su exposición en Santa Colomba de Somoza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Yablena Petrova inauguró ayer su exposición titulada ‘El abstracto’, en el museo de Santa Colomba de Somoza. Nacida en Sofía, Bulgaria, en 1965, Yablena Petrova es una artista consolidada con una formación en Artes Aplicadas y Estudios Superiores en las Artes en su ciudad natal. Miembro de la Unión de Artistas Búlgaros y de la asociación internacional Art de IIA (Unesco), ha desarrollado una amplia trayectoria en el diseño, la moda y la pintura.

Tas colaborar como diseñadora de trajes y accesorios para el cine y ejercer como profesora de textil, Yablena se dedica desde 1997 a su labor artística de manera independiente. Desde 2001 reside y trabaja en España, donde ha seguido explorando nuevas técnicas y expresiones. La obras de Yablena Petrova se caracteriza por la combinación de color, forma y textura, reflejando su sólida formación y su sensibilidad artística única, consolidándola como una figura relevante en la escena contemporánea.