Diario de León

Concluyen las obras de recuperación del recinto amurallado de Ledesma con 766.000 euros de inversión

Gonzalo Santonja, visitó junto al alcalde de Ledesma, Exuperancio Benito, las actuaciones que se han llevado a cabo en la muralla de la villa salmantina. DL

Gonzalo Santonja, visitó junto al alcalde de Ledesma, Exuperancio Benito, las actuaciones que se han llevado a cabo en la muralla de la villa salmantina. DL

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Redacción
León

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El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, visitó junto al alcalde de Ledesma, Exuperancio Benito, las actuaciones que se han llevado a cabo en la muralla de la villa salmantina, un elemento patrimonial de gran valor, que han contado con el apoyo económico de la Junta de Castilla y León. En noviembre de 2024, la Junta concedió al Ayuntamiento de Ledesma una subvención de 765.973 euros, destinados íntegramente a financiar estas actuaciones.

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