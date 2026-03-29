Más de 267 templos abren sus puertas durante la Semana Santa

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El Programa de Apertura de Monumentos permitirá la visita gratuita a 267 templos en más de 200 localidades durante los días de Semana Santa. La Junta de Castilla y León organiza la apertura de las iglesias dentro de las acciones promocionales vinculadas a la Semana Santa, con la participación de las Diócesis de Castilla y León.

Desde ayer, Viernes de Dolores, y hasta el 5 de abril, Domingo de Resurrección, un total de 267 monumentos permanecen abiertos en un horario homogéneo de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas, facilitando la visita de turistas y visitantes, como complemento a los actos propios de la Semana Santa. En algunos casos, la apertura de los monumentos se centrará en los días más importantes de la Semana Santa, del 2 al 5 de abril, desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección.

Con el objetivo de facilitar la visita, los monumentos abiertos y situados en 212 municipios de la Comunidad, se han agrupado en 17 programas organizados a nivel geográfico o por temática artística, combinando la oferta propia de actos de Semana Santa con el resto de las propuestas turísticas asociadas, como pueden ser la gastronómica, cultural o de actividades en la naturaleza.

Los programas para esta edición son: ‘Mudéjar, al Sur del Duero’, ‘Sierras del Sur’, ‘Gótico’, ‘Valle del Duero’, ‘Románico Norte’, ‘Campos y Páramos’, ‘Retablos renacentistas al este de León’, ‘Arribes del Duero’, ‘Románico Sur’, ‘Soria Norte’, ‘Ciudades Patrimonio Mundial’, ‘D.O. Toro’, ‘Barroco’, ‘Sierra de Guadarrama y Ayllón’, ‘El Camino de Santiago Francés’, ‘Camino de Madrid’ y ‘Semana Santa y La Tierra del Vino’.

El Programa de Apertura de Monumentos forma parte de la campaña promocional de Semana Santa en Castilla y León, organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que tiene como objetivo el posicionamiento turístico, nacional e internacional de la Semana Santa de Castilla y León.

Promoción Apertura de Monumentos Semana Santa

Entre las acciones promocionales desarrolladas por la Consejería para dar a conocer la propuesta de monumentos abiertos al turismo, destaca la edición de un folleto promocional en el que se integran todos los programas, que recoge información de los monumentos abiertos y datos de horarios.

Este material está disponible en las Oficinas de Turismo de Castilla y León, oficinas de turismo de las ciudades y localidades con monumentos abiertos, Patronatos de Turismo y Diócesis de Castilla y León.

Además, la información del Programa de Apertura de Monumentos, con la posibilidad de descarga del folleto promocional, está disponible en la página web de turismo de Castilla y León y se promociona a través de las redes sociales.