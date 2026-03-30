El éxito cinematógrafico del leonés Luis Ángel Mendaña subido a la IA

La IA asusta a los creadores tanto como los seduce cuando la conocen. A algunos, claro. Porque el miedo es tan libre como el riesgo. Pero hay casos en los que se demuestra que si se antepone el conocimiento a tomar decisiones u opiniones precipitadas puede que se esté más cerca del término medio. Y Luis Ángel Mendaña parece discurrir por ese camino además de atesorar talento cinematográfico para dar y tomar y ganar premios. Confiesa, antes de pasar a la celebración, que la IA le está permitiendo dar rienda suelta a su vocación y no tener que guardarla en el trastero vital de los sueños a los que sólo pudo acercarse. Hizo cine, lo intentó y ahora se convierte en su actividad principal. Luis Ángel Mendaña, cineasta nacido en León y afincado en Ponferrada, recibió este sábado 28 de marzo el premio al mejor cortometraje infantil en el I Kursaal AI Film Festival de San Sebastián. El corto Hanguk Sukje (Mis deberes sobre Corea), realizado en su mayor parte con herramientas de Inteligencia Artificial (IA), es una animación al más puro estilo Pixar para todos los públicos. «El cortometraje presenta una inmersión en la cultura coreana a través de la mirada curiosa de Darío, un niño que descubre este país asiático a través de una tarea escolar», explica Mendaña.

El corto animado muestra diferentes personajes en lugares emblemáticos como el Palacio de la Felicidad Brillante o Busan, y aspectos clave como la importancia del kimchi en esta cultura. Para ello, Luis Ángel ha necesitado unas 120 horas de trabajo para su realización, generando primero unas 700 imágenes distintas, para convertirlas luego en unos 400 vídeos y crear la música. Como ya es habitual en las piezas de Mendaña, el guion, el doblaje y la edición no son realizadas con IA. «A la hora de utilizar la inteligencia artificial en un proyecto, lo importante es saber en qué puntos utilizarla… pero, sobre todo, en qué puntos no utilizarla. Me gusta aportar mi lado humano, la sensibilidad, las inflexiones y la creatividad que una máquina no puede aportar», afirma.

El Kursaal AI Film Festival de San Sebastián ha conseguido en su primera edición una gran capacidad de convocatoria: más de 300 cortos recibidos a nivel internacional, de los cuales 77 fueron seleccionados, para luego escoger, finalmente, 14 premiados en diferentes categorías. El jurado del festival, también internacional, ha premiado así no solo a Luis Ángel Mendaña sino también a otros referentes de la comunicación audiovisual con IA como Iñigo Echávarri Díez (Superescolares 2), Toby Hyder (Bones of Yew) o Stephane Benini (Shape of Us). La propia Hanguk Sukje cuenta con una gran proyección internacional. Hoy mismo se proyecta en la WonderCon (un derivado de la famosa convención ComicCon) de Los Ángeles (EE UU), en el marco de Los Angeles Internacional Children’s Film Festival. El cortometraje está actualmente compitiendo además en festivales en Marruecos, Eslovenia, Francia, Suiza, Australia, Alemania, Italia, China, Argentina, e incluso Corea. Para el cineasta, es un sueño cumplido: «Me hace mucha ilusión que mis cortometrajes sean vistos por tantas personas, y proyectado en tantos países diferentes. Siempre me ha apasionado el cine y ahora, gracias a la IA, he podido hacer mis propias propuestas audiovisuales y reconducir mi profesión hacia ese camino», afirma.

Luis Ángel Mendaña comenzó su trayectoria en 2024, cuando las primeras herramientas de IA generativa comenzaron a despejar. A fuerza de muchas horas y ensayo y error, logró su primer corto El Bosque de Ayer, con el que consiguió dos distinciones (Mejor Edición VI Memorables Film Festival de Madrid y Mejor Corto de Animación XIX Festival de Brunete). Posteriormente, con 4 horas y 24 minutos, una reflexión sobre la relación tóxica con el móvil, fue finalista en Certamen de Salas de los Infantes (Burgos). En 2025, además de Hanguk Sukje, estrenó Mini Vigo, que se llevó el primer premio del concurso Vigo en 90 segundos, así como Persona, una propuesta futurista ambientada en un Madrid de 2040, que recibió una mención de honor en el VII Memorables Film Festival y formó parte de la sección oficial del festival de cortos de Alcobendas.

Su última producción, La reina Urraca I de León (2026), es una pieza de cuatro minutos que ya ha superado las 15.200 visualizaciones en YouTube. El objetivo: ensalzar el papel histórico de Urraca I, la primera reina de Europa que gobernó por derecho propio en el siglo XII, desafiando las normas medievales de un mundo dominado por varones. Luis Ángel trabaja además con diferentes productoras audiovisuales a nivel internacional y es director y formador de un posgrado de IA Generativa en la escuela de negocios IEBS.