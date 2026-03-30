Los maragatos que conquistaron Lugo

El Museo Casa Maragata de Santa Colomba de Somoza acoge desde hoy la exposición Los maragatos de la Puerta de San Pedro, organizada por el Colectivo Egeria y la Fundación Carmen Pérez-Carro, y que estuvo abierta anteriormente en diversas ciudades y villas de toda Galicia. La exposición estará en Santa Colomba de Somoza desde este 30 de marzo hasta el 12 de abril, y será inaugurada el día 30 a las 13.00 horas.

La muestra está compuesta por doce paneles en gallego y castellano, y recoge un resumen de la historia de la familia Pérez-Carro, asentada en Lugo desde 1880, y su importante papel comercial y social en la ciudad a lo largo de estos 145 años. Los contenidos de la exposición están recogidos en el catálogo que se entregará gratuitamente a los visitantes.

Hacia 1880, la primera generación de los Maragatos de la Puerta de San Pedro (Lugo), el matrimonio formado por Tomás Pérez Carrlo y Vicenta García Carro, procedente de Santa Colomba de Somoza, en el corazón de la Maragatería leonesa, se asentó frente a la histórica Puerta Toledana de la Muralla lucense (la actual Puerta de San Pedro), convirtiéndose en lucenses. El 19 de abril de 2021 se cumplieron 40 años del fallecimiento del cabeza de familia de la segunda generación, Tomás Pérez-Carro García (Lugo, 1895).

Con este motivo, la tercera generación de esta familia pone en marcha este proyecto para investigar en la historia de esta familia, su procedencia leonesa y asentamiento en Lugo, y su especial trayectoria al servicio del comercio lucense, representada en la actualidad por el histórico establecimiento que rige en la calle San Pedro de Lugo María del Carmen Pérez-Carro García, la más joven de los miembros de la tercera generación de los Maragatos de la Puerta de San Pedro.

La primera generación de los Maragatos de la Puerta Toledana, abuelos de los actuales, se estableció primero frente a la Puerta de San Pedro, extramuros, para poder comerciar allí libremente sin pagar los fielatos (impuestos de consumo), uno de los cuales estaba en esta puerta.