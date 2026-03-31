Kiki D’Akí, Bernardez o Edi Clavo de Gabinete Caligari: grandes del pop próximamente en Club 45

A comienzos del mes de junio se cumplirán dos años de existencia de la Fundación Club 45 de Santa Colomba de Somoza. Por este motivo, este epicentro del pop dirigido por Alejandro Diez Garín ‘Álex Cooper’ avanza la programación de estos tres próximos meses en bloque. La intención está clara: adelantar la infromación para que los ya muchos seguidores más lo que quieran conocer Club 45 conozcan qué actividades habrá para así poder planificar su visita.

Y al hilo de todo esto afirman desde la fundación que será «una elección difícil ya que estos meses vienen cargados de citas. Por Santa Colomba pasarán grupos de rock clásico, bandas emergentes, escritores, dj’s, motoristas, ilustradores, periodistas, fotógrafos y profesores de universidad. Tendremos a figuras míticas de la escena musical como Kiki D’Akí, Adolfo de los Íberos, Shelly de Nueva Generación, Bernardo de The Refrescos o Edi Clavo de Gabinete Caligari. Habrá presentaciones de libros con Concha Moya, Noemi Sabugal o Esther Zecco, sesiones de dj’s increíbles llegados de distintos puntos del país, charlas a cargo de periodistas y activistas culturales, presentación del Hotspot Soul Weekender de Ponferrada...», relatan como adelanto de tres intensos meses a base de pop infinito.