San Marcos se desprende al fin de los últimos andamios

La delicadeza de la piedra de San Marcos es inversamente proporcional a la potencia estética de verla en su esplendor, en este caso en su recuperación. Poco a poco va ocurriendo al ritmo de la mirada de los viandantes que pasan habitualmente y primero vieron como quedó tapada la fachada de la iglesia mediante un telón para proceder a los trabajos. Hace una semana quitaron ese telón y las cuentas daban casi un año de fachada escondida. Lo de los andamios era otro asunto, puesto que para actuar con el cuidado necesario se han ido quitando hasta que los restos de obra que quedan en este momento sean a pie de suelo. Por tanto, en breve lucirá monumental como todo el conjunto arquitectónico.

El proceso partía de la necesidad de intervenir en su deterioro. Decían hace años que la piedra se deshacía en las manos. Recapitulando sobre lo publicado, los análisis previos determinaron que la piedra estaba muy deteriorada como consecuencia de las restauraciones realizadas a finales del siglo XX. Una actuación que fue llevada a cabo en 1997, en la que se aplicó una pátina de color para disimular la suciedad, en lugar de limpiarla, y que estaba destruyendo esta obra maestra del Plateresco. Además, faltaban numerosos elementos pétreos, especialmente en las cornisas. En ese momento, la fachada de la iglesia lucía, por lo tanto, con una tonalidad más oscura a la del Parador, y se esperaba que, tras la restauración tuvieran la misma tonalidad.

Explicaba en su momento el añorado arquitecto Luis Algorri que «el convento de San Marcos se remonta al siglo XII, poco antes de la fundación de la Orden de Santiago por bula del Papa Alejandro III promulgada en 1175, a la que acaba adscrito como sede central en el reino de León. Del edificio medieval no queda ningún vestigio, aunque se sabe que la iglesia tenía planta basilical, con tres naves y cabecera compuesta de capilla mayor y dos ábsides laterales".