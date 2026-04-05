25 años en un disco para Alís

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La Orquesta Ibérica de León, orquesta residente del Festival de Música Española de León, cumple 25 años. Y para celebrarlo publica el disco titulado El alma inquieta, dedicado al compositor mallorquín Román Alís (1931-2006). Un disco que ha grabado junto con dos grandes solistas internacionales como son el pianista Sebastián Mariné y la violinista Ana María Valderrama, bajo la dirección del concertino-director David Mata. La grabación incluye su Concierto para piano y orquesta de cuerda opus 155 y Sis Remembranças a Eduard Toldrà para violín y orquesta de cuerda opus 175. Ambas obras han sido grabadas en la Sala Unicaja de León por el productor y técnico de sonido Javier Monteverde y publicado en su sello Cezanne. Además de una edición limitada en versión física ya está disponible en todas las plataformas digitales. El disco será presentado el próximo lunes 6 de abril a las 19 horas en la Sala Manuel de Falla del Palacio de Longoria de Madrid, sede de la SGAE.

«Las dos obras de la presente grabación pertenecen a su tercer periodo. Ahora que soy mayor escribo acordes de tríadas perfectas en redondas», comenta el compositor, profesor y pianista Sebastián Mariné, quien fuera discípulo de Román Alís y solista en esta grabación. Pero su personal lenguaje altamente apasionado y a la vez de una enorme sabiduría permanecía inalterable. Su querencia por las amplias melodías, los eternos aumentos de tensión, la hiperexpresividad desbordada, los enormes saltos, la utilización de todos los registros y la densidad polifónica seguían ahí. Contados compositores del siglo XX han logrado crear música a la vez tan perfecta y a la vez tan inspirada, emotiva y natural. Al igual que Don Manuel de Falla, Alís decíalo siguiente, «la música debe estar muy bien calculada, pensada y repensada durante mucho tiempo, pero el oyente debe tener la sensación de que es producto de una improvisación, fruto de un rapto de inspiración irracional».

Alís compuso su Concierto para piano y orquesta de cuerda en 1989 por encargo de la Once, para ser interpretado por el pianista invidente José Ortiga, quien lo estrenó en 1991 en el Teatro Principal de Alicante junto con la Orcam, dirigida por Miguel Groba. En cuanto a las Sis Remebranças a Eduard Toldrà para violín y orquesta de cuerda, se trata de una suite que evoca momentos vitales del que fuera maestro de Alís. «A lo largo de la obra me he permitido mentar y glosar algunos temas populares de la tierra. He pretendido que sea una obra sincera, emotiva y tierna, y resueltamente negada a exponer postulados de estéticas avanzadas», explicaba Alís. La obra fue estrenada en la Sala Cultural de Caja Madrid en Barcelona en 1995 por Manuel Villuendas y la Orquesta de Cámara Eduard Toldrà, en un concierto con motivo del centenario del nacimiento del compositor. La violinista Ana María Valderrama, única española en ganar el Concurso Internacional Pablo Sarasate, actúa como solista.

«Román Alís fue un romántico idealista. En sus obras destaca la originalidad armónicay la importancia del contrapunto»