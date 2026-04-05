Urraca I continúa como protagonista en la literatura

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Este 2026 en la literatura española, hay una figura que está consiguiendo acaparar todos los focos hasta el momento y que parece que será una de las figuras, sino la que más, a la cual más novelas le dedicarán o aparecerán durante lo que resta de año. Ese personaje no es otro que la reina Urraca I de León, una figura desconocida hasta el momento, pero que en 2026 está siendo tratada en libros de cualquier parte de España por ser la primera Reina por derecho propio y un personaje importante para la historia de España y, en concreto, para la referente al Reino de León, lugar donde gobernó durante muchos años.

Historiadores, escritores, leoneses, turistas, todo el mundo comienza a conocer, un poco, a Urraca I de León. Eso, en gran parte, es gracias a los museos leoneses que, aprovechando el 900 anviersario, están sacando rendiomiento a sus respectivas instituciones a través de la figura de Urraca I. El Museo de León o la Basílica de San Isidoro son los dos lugares que más historia sobre la Reina concentran entre sus pasillos, contando con exposiciones temporales dedicadas a ella o espacios exclusivamente dirigidos hacia su persona.

Pero no solo estas instituciones están realizando una gran labor, los libros están siendo altamente protagonistas, teniendo a Urraca I muy presente y contando con numerosas entregas dedicadas a su historia. Una de las últimas publicaciones es la que ha hecho el escritor Alfonso Solís que, bajo el título Doña Urraca, Emperatriz de León, ha querido contar, un poco más de cerca, la vida de la que fue Reina del Reino de León.

«He contactado con historiadores para conocer un poco más en profundidad la historia de esta Reina que, bajo mi perspectiva, no entendía cómo podía ser posible que no se le conociera hasta la fecha, ya que fue la primera Reina de pleno derecho en Europa, un logro que no entiendo el por qué de la tardanza en conocerlo», comenta Solís sobre lo que significa Urraca I.

«Además, a pesar de toda la presión que tuvo desde muchos sectores, ya no solo de otros reinos, sino del que ella era Reina, mantuvo la compostura y consiguió finalizar su reinado con exactamente los mismos territorios de los que le dejaron», agrega.

«Fue una Reina que sufrió maltrato tanto en su época, como en momentos posteriores como hasta hace apenas unos años, cuando se decía que fue una mal Reina, pero ahora, porfin, se comienza a conocer la gran mujer y gobernanta que fue durante su reinado», explica Solís acerca de la historia que se conocía anteriormente sobre ella y que ahora se empieza a esclarecer.

«El libro es una dedicatoria hacia ella, por todo el trabajo que realizó y por todo lo que significa para un reino tan importante cómo fue el del Reino de León», agrega el escritor.

Próximamente, el 15 de abril se podrá adquirir esta nueva publicación para todas aquellas personas que deseen conocer de forma más cercana y profunda la historia de Urraca I. Un libro que se ha hecho desde el mayor de los respetos hacia su figura y que sirve para conmemorarla por todo el trabajo que realizó durante su difícil reinado.

Además, es probable que, al ser una figura de carácter leonés, exista la posibilidad de que la obra sea presentada en la ciudad de León, ante el público que, este 2026, está comenzando a conocer de verdad a un personaje tan influyente como lo fue Urraca I de León, la primera Reina por derecho de toda Europa. Una presentación que se uniría a las ya existentes que ha habido y que habrá durante el año.

«El libro es una dedicatoria, por todo el trabajo que realizó y por lo que significa para un reino tan importante cómo el Reino de León»