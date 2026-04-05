'Turandot' celebra su centenario en cines de CyL

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El centenario de Turandot, una de las grandes obras maestras de la historia de la ópera, llega a las pantallas de Castilla y León con una propuesta cinematográfica de alto nivel artístico. A partir del jueves 9 de abril, cinco localidades de la comunidad, León, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, proyectarán la producción filmada en la Ópera Estatal de Viena, acercando al público una de las versiones más destacadas de los últimos años.

La iniciativa permitirá disfrutar de esta emblemática obra en salas de cine como Cines Van Gogh, Cines Van Dyck Salamanca, Artesiete Segovia, Cines Manhattan y Multicines Zamora, además de en cerca de 80 salas repartidas por más de 70 localidades de toda España. Se trata de una oportunidad única para acercar la ópera a nuevos públicos a través de un formato accesible y de gran calidad visual y sonora.

Dirigida escénicamente por Claus Guth, esta versión de Turandot se aleja del exotismo tradicional que ha caracterizado históricamente a la obra de Giacomo Puccini. Propone una lectura contemporánea centrada en la psicología de los personajes. La figura de la princesa Turandot aparece así despojada de su habitual frialdad para revelar una dimensión más humana y vulnerable, una reinterpretación que ha sido especialmente valorada por la crítica internacional.

Al frente del reparto se encuentra el prestigioso tenor Jonas Kaufmann, quien da vida a Calaf, junto a la soprano Asmik Grigorian, que asume por primera vez el rol protagonista de Turandot con una interpretación que ha despertado un notable reconocimiento. Completa el trío principal la soprano Kristina Mkhitaryan en el papel de Liù, aportando una intensa carga emocional al personaje de la esclava enamorada.

La dirección musical corre a cargo de Carlo Armiliato, quien logra equilibrar la monumentalidad de las grandes escenas corales con la delicadeza de las arias más íntimas. Entre ellas destaca la célebre Nessun dorma, una de las piezas más reconocibles de la historia de la ópera, que en esta producción alcanza una especial intensidad interpretativa.

Con una duración de 142 minutos, la obra, cantada en italiano y subtitulada en castellano, fue grabada en 2023 en Viena y forma parte de una cuidada selección de títulos internacionales impulsada por la distribuidora Versión Digital. Esta iniciativa busca acercar al público español las producciones más destacadas de los grandes teatros europeos, coincidiendo con la temporada de ópera y ballet. Un siglo después de su estreno, Turandot sigue siendo un espectáculo total que combina potencia vocal, riqueza orquestal y una profunda carga simbólica. Esta nueva propuesta no solo celebra su legado, sino que lo actualiza para las audiencias contemporáneas de la actualidad.