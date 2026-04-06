Emerge el talento leonés en la música

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La música pop española vive un momento de renovación constante, y en ese escenario cada vez más competitivo, el nombre de Polo Nández ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad sólida. El artista de origen leonés, que ha sabido construir su carrera paso a paso, atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria, marcado por el nuevo disco titulado Ni ruido, que permite al artista consolidarse como un talento emergente.

Lejos de éxitos virales fugaces, Polo Nández ha apostado por una evolución progresiva, basada en la autenticidad, el trabajo constante y una identidad musical reconocible. En sus propias palabras, su objetivo nunca ha sido correr, sino «llegar bien y quedarse, para que, de esta forma, la gente reconozca de quién es la canción con solo escucharla», comenta el cantante. «En este nuevo disco profundizo más sobre vivencias y experiencias, lo que permite que las canciones tengan un sentido entre ellas», agrega.

Una identidad propia

El sonido de Polo Nández se mueve dentro de los márgenes del pop contemporáneo, pero con matices que lo diferencian. Sus canciones combinan estribillos pegadizos con letras cercanas, muchas veces construidas desde experiencias personales o emociones universales como el amor, la nostalgia o la incertidumbre, entre otras.

El artista subraya la importancia de la honestidad en su música, «lo más importante y lo que más valoro yo en un músico es que la persona sea lo más real posible, es decir, que sea igual dentro que fuera del escenario. De esta manera siempre encuentras a la persona que es y no a un personaje artificial».

Recientemente, Polo Nández ha podido experimentar un crecimiento notable en su carrera tras la publicación del nuevo disco, lo que le ha llevado a que haya llenado salas de Madrid como en su último visita a la capital, donde completó el aforo de la sala Galileo Galilei, que cuenta con alredor de 400/500 plazas. Este éxito, Nández lo valoraba, ya que es «un cantante leonés llenando una sala en Madrid». Este crecimiento no es casual. Forma parte de una estrategia que combina música, imagen y comunicación, donde el artista ha sabido posicionarse como un perfil cercano pero profesional. Además, su capacidad para adaptarse a los cambios del sector musical le ha permitido mantenerse relevante.

A nivel profesional, también se percibe un salto cualitativo: mejores producciones, mayor ambición en los proyectos y una clara intención de consolidarse dentro de la industria. «He mejorado el directo de muchas formas, pero hay una que destaca que es que he incluido el ilusionismo. En mi última actuación salí sobre el escenario mediante un número de ilusionismo, emergiendo desde una urna en un efecto mágico" que desató la sorpresa y la ovación del público. Ahora Polo Nández espera consolidarse durante la época estival.

"Es probable que pueda tocar en León, aunque no hay nada cerrado todavía, entonces, hasta que no se cierre, no lo puedo comunicar"