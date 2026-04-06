Escribir desde la vida, el viaje de Alberto

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Mientras la historia se desmorona en los márgenes, la vida cotidiana sigue su curso en escenarios aparentemente tranquilos. Ese contraste entre lo histórico y lo íntimo es el punto de partida de El vuelo de los estorninos, la última obra del escritor Alberto M. Marzal, un escritor nacido en Lanaja (Los Monegros), que ha hecho de la experiencia vital su principal materia literaria.

La novela sitúa al lector en la ciudad ficticia de Osca, donde Martín, un joven estudiante de Anatomía, transita entre clases, amistades y una convivencia peculiar en una pensión marcada por personajes singulares. A su alrededor, figuras como Max, Gregorio del Árbol, León Marías o Nora construyen un universo narrativo donde lo cotidiano adquiere profundidad simbólica. El autor, que pasó su infancia y adolescencia en el entorno rural de Los Monegros, tomó una decisión determinante en su juventud: abandonar los estudios de medicina para dedicarse por completo a la escritura. Un salto al vacío que, lejos de ser improvisado, respondía a una vocación temprana.

«Empecé con la poesía», recuerda, tras haber formado parte de una antología nacional impulsada por Rafael Alberti que nunca llegó a ver la luz. «Algo sucedió con el Ministerio de Cultura y no prosperó, pero sí, mis inicios fueron poéticos». Aunque más tarde se orientó hacia la narrativa, reconoce que esa raíz lírica sigue presente, «si lees algún libro mío verás que la vena lírica sigue de algún modo viva». Lejos de la imagen romántica del escritor caótico, mantiene una disciplina clara, donde escribe por la mañana un par de horas y otras dos por la tarde». Entre medias, combina su tiempo con música y deporte.

Vínculo leonés

El autor no oculta su cercanía con León, motivo por el cual ha elegido este medio para conceder la entrevista: «Tengo en León algunos buenos amigos y familiares», explica. Con El vuelo de los estorninos, publicado por el editor leonés Miguel Sánchez, refuerza ese vínculo con la provincia, acercando a los lectores una obra de corte intimista que bebe de la experiencia personal y de la observación del mundo.