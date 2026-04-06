'Gaudí y el trencadís', explicado en profundidad en Casa Botines

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Este martes a las 19:00 horas en el sotabanco del Museo Casa Botines Gaudí las comisarias de la exposición Gaudí y el trencadís impartirán una conferencia sobre esta muestra temporal que se puede visitar en el Museo hasta el 13 de septiembre.

Mireia Freixa, catedrática emérita de Historia del Arte por la Universidad de Barcelona y Marta Saliné, doctora en Historia del Arte son las comisarias de la exposición ‘Gaudí y el trencadís’ y ambas ofrecerán una lectura profunda de la muestra, desvelando los procesos creativos, las claves técnicas y el simbolismo que articula el uso del color y del mosaico en la obra de Gaudí. Una sesión en la que los asistentes se adentrarán en los entresijos de la exposición y ampliarán la mirada sobre el modernismo.

El acceso a la conferencia es libre hasta completar aforo y se realizará por la puerta principal del Museo.