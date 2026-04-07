Los hórreos son declarados Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial

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El Consejo de Ministros aprobó hoy, a propuesta del ministro de Cultura, el Real Decreto por el que se reconocen los hórreos del norte de la Península Ibérica como vehículos de transmisión y expresión simbólica de identidad como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Un reconocimiento que pone de relieve las actividades, oficios y conocimientos tradicionales asociados a estas construcciones, así como su “capital inmaterial contemporáneo y complejo que las comunidades han elaborado en torno a ellas”.

Así, la declaración recoge que los hórreos, presentes en Galicia, Asturias, León, Cantabria y País Vasco, “desempeñan un papel esencial como marcadores culturales y expresiones de identidad colectiva, vinculados a prácticas sociales, saberes transmitidos, memorias compartidas y representaciones”.

Por este motivo, el objetivo de la declaración es “garantizar la salvaguarda de esta dimensión inmaterial”, incorporándola de forma explícita en los procesos de identificación, documentación, estudio y difusión de este patrimonio, reforzando su reconocimiento y asegurando su transmisión intergeneracional.

Asimismo, pone de relieve unos valores simbólicos que configuran un capital cultural que “contribuye a la cohesión social y al fortalecimiento de las identidades locales y regionales,” manteniéndose vivo gracias a la interacción constante entre las comunidades portadoras y el bien, lo que asegura la continuidad y recreación de sus significados en el tiempo.

Arquitecturas populares

Los hórreos son arquitecturas populares que se diseñaron para guardar las cosechas y alimentos y ponerlas a salvo de los roedores y alimañas. Su principal seña de identidad es que se levantan sobre pilotes o pies derechos que los aíslan del suelo para favorecer su ventilación interna y evitar el acceso de los animales.

En España, este tipo de construcciones se localizan en la fachada atlántico-cantábrica, en los territorios de Galicia, Asturias, León, Cantabria, Navarra y País Vasco. Más allá de esta materialidad, los hórreos poseen un valor inmaterial que reside en su función simbólica y social, ya que han sido y siguen siendo lugares de memoria, hitos visuales y espacios cargados de significados asociados a prácticas, relatos y modos de vida tradicionales.

Sin embargo, se han detectado una serie de riesgos para su mantenimiento, como pueden ser la desvinculación funcional del hórreo y su homogeneización, la desconexión intergeneracional o la pérdida de los contextos culturales. Por ello, las medidas de salvaguarda se orientan a la preservación de su dimensión simbólica y social, junto con la conservación material y los oficios tradicionales vinculados a ella.

La declaración de los hórreos del norte de la Península Ibérica como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial ayudará a garantizar su conservación, asegurando que las medidas de protección vayan más allá de su materialidad, asegurando su valor simbólico y de identidad social.