El II Concierto por la Paz de Cáritas León reunirá el jueves a ocho corales en la iglesia de San Froilán

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La iglesia de San Froilán de León acogerá el jueves, 9 de abril, a partir de las 19.30 horas, el II Concierto por la Paz organizado por Cáritas Diocesana de León, que reunirá a ocho corales con el objetivo de recaudar fondos destinados a apoyar a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

La recaudación obtenida se destinará íntegramente a proyectos diocesanos enfocados en la atención a estos colectivos, favoreciendo su integración social y fortaleciendo su estancia en León. Además, esta iniciativa ha sido replicada en otras Diócesis, como Cáritas Diocesana de Salamanca y Cáritas Diocesana de Palencia, ampliando así su impacto territorial.

El concierto contará con la participación de ocho corales representativas de la ciudad, como osn Schola Cantorum Reino de León, Voces de Mansilla, Orfeón Leonés, Coro San Marcos, Coro de Onzonilla, Coral Isidoriana, Coro Vegazana y Coro Escarcha. El acto culminará con la interpretación conjunta de la obra ‘Dona Nobis Pacem’, de Mozart, como mensaje final de esperanza y paz.

Las entradas pueden adquirirse en la sede de Cáritas León, de 9 a 14 horas, y en las tiendas Moda Re de la calle Regidores, de 10 a 20.30 horas, y de la calle San Mamés, de 10 a 14 y de 17 a 20.30 horas.