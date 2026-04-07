El Colegio Oficial de Arquitectos de León organiza mañana una charla sobre domótica y gestión de edificios

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El ingeniero Víctor Alonso y la arquitecta Ana Alonso ofrecen mañana la charla ‘Diseñando espacios inteligentes-El equilibrio entre estética y control digital’ que abordará cómo la domótica está transformando la gestión de los edificios y facilitando soluciones de accesibilidad. Organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de León, tendrá lugar a las 18.30 hora en la sede de la en el Palacio de Gaviria (calle Conde Luna, 6) de la capital, con acceso libre.

La iniciativa es el preámbulo del ciclo de conferencias y talleres que organiza el COAL, con el apoyo de la Fundación la Caixa del 13 al 15 de abril para abordar los retos de la accesibilidad universal en las ciudades.