Marta Vidal y la señora Parks

«Mens sana in corpore sana» es la fórmula infalibe de Marta Vidal del Palacio. Debería ser la de todos. De hecho la proclama. Un libro, que presenta hoy en el ILC a las 19.30 horas en la Sala Región del Instituto Leonés de Cultura titulado Leyendo en casa de la señora Parks (Ediciones Oblicuas) y, por ejemplo, campeona de España con la selección juvenil de balonmano de Castilla y León es la rotunda demostración práctica de la máxima en cuestión. Pero hoy tiene todo el protagonismo su faceta de escritora, esto es, ella misma. Reside en Francia, es fisioterapeuta y trabaja en el Hospital de Mende, pero se cuela una pasión en su vida que es la literaria como lectora y autora que le lleva a esta novela de la que habla con tanto sentido común que podría parecer fácil acabar una. Y conviene animar pero sin pasarse. «Siempre he tenido el gusanillo de escribir, en parte porque soy muy lectora. Desde pequeña. La cuestión era tener una idea. Cuando llegué a tener una pensé en cómo hacerlo y decidí estructurar el tema capítulo a capítulo», afirma desde Toulouse rumbo a su tierra esta leonesa de 26 años.

Ese detonante de Leyendo en casa de la señora Parks tiene el añadido vital que explica Marta Vidal en la coincidencia que uno puede encontrar en su entorno más cercano: «Empecé a darle vueltas sobre que hay gente que le gusta leer y hay gente que no le gusta leer, así, tal cual. En el mismo entorno, educación, casa... Y que puede surgir porque si te obligan a leer en general o un libro determinado puede surgirte un rechazo a la lectura», señala.

A partir de ese momento, a Vidal lo que le interesaba era aportar toda la ficción literaria. «He tenido la idea de escribir algo realista. Pero soy muy perfeccionista. Y necesitaría escribir algo que fuera muy correcto, contrastado. Por eso me decanto más por la ficción. Así empecé con el libro. Pensando en cada capítulo. La verdad es que fue una escritura muy natural. Creciendo poco a poco y sintiendo que tenía que plasmarlo en el papel», narra. Y añade que «otras veces tenía esa idea y esa necesidad pero no llegaba a plasmarlo. Con este libro el bloqueo se rompió», afirma casi con un sentimiento liberador que corrobora el hecho de que ya esté acabando un segundo libro.

Se entremezcla así realidad y ficción de la manera más afortunada: Marta Vidal y la señora Park en una historia que es un homenaje a la lectura y a los lectores y a la magia que surge en torno al libro. Porque hay además en esta escritora y deportista ese apartado lector que ella proclama desde el inicio. «Me gusta mucho la novela histórica, sobre todo en torno a la II Guerra Mundial. Y me gustan autores como Almudena Grandes o Carlos Ruiz Zafón. Me encantan no sólo como narradores sino por su forma de describir, que consiguen transmitir tanto que parece que estás ahí en el lugar donde pasa la historia», señala.

Como vuelve a León de vez en cuando, imaginar su tierra en su caso es sentir orgullo e ilusión por estar con los suyos. «Claro. León se echa mucho de menos. Fue una decisión que yo quería tomar, así que todo está bien. Pero estoy muy orgullosa de ser de León, disfruto cuando pienso que voy a volver y me hace ilusión siempre», asegura.

Así lo hará Marta Vidal del Palacio estos días con presentación incluida de su flamante Leyendo en casa de la señora Parks (Ediciones Oblicuas). Ahí, desde las 19.30 horas en la Sala Región del Instituto Leonés de Cultura (entrada por Santa Nonia) la magia de la literatura se hará presente en forma de libro y los personajes camparán a su anchas por la mesa y butacas de la sala. Porque los personajes son la vida misma y la vida misma, las personas. Como estas: Gabriela, una joven cuya vida transcurre entre el trabajo en el bar, los ratos de ocio en la biblioteca y las visitas a su padre, acepta el encargo de una anciana como lectora privada en su hogar. Pronto se establecerá una conexión genuina entre ambas mujeres, a quienes separan dos generaciones pero que, sin embargo, están unidas sin saberlo por trágicos sucesos de su pasado. Leyendo en casa de la señora Parks es una novela sencilla y repleta de emociones profundas, un canto a la amistad intergeneracional que aborda la controvertida temática del duelo desde una óptica vitalista y alejada de la culpa. Una muestra de lo que es capaz de aportarnos la compañía de un ser querido, independientemente de nuestras aparentes diferencias.

Marta Vidal del Palacio estudió en el Colegio Leonés. Jugó en el Cleba León en categorías inferiores y División de Honor. También formó parte del Málaga Costa del Sol en División de Honor. En estas cuatro temporadas cursó los estudios y consiguió el grado de fisioterapia por la Universidad de Málaga. Actualmente forma parte de la plantilla del Mende GC Handball de la categoría N3 francesa donde concilia esta actividad con el trabajo en el Hospital de Mende.