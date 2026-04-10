Recital teatral en el Corte Inglés de Juan Carlos Mestre en honor a Antonio Pereira

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de León acogerá a partir de las 19.30 horas de este viernes, 10 de abril, la representación Son de Pereira, un homenaje poético, narrativo y musical al recordado escritor villafranquino Antonio Pereira de la mano de su paisano y discípulo Juan Carlos Mestre. Se trata de una representación en la que se recrea la vida y obra de Antonio Pereira en primera persona, en la voz de Juan Carlos Mestre y la del propio protagonista, con la participación del dramaturgo Miguel Ángel Varela y la música del acordeonista Cuco Pérez. Con este espectáculo, Mestre va un paso más allá de su conocida representación Pereira cuenta al incorporar entre otras novedades pasajes grabados con la voz del propio Antonio Pereira, que se suma de este modo a la función como un actor más. Mestre es una de las figuras claves del panorama poético.