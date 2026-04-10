David Pérez presenta 'La Flor del Cante', un viaje a la esencia desnuda de la copla

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo viernes 10 de abril, a las 20:00 horas, el Salón de Actos del Colegio PP, Agustinos se convertirá en el escenario de una de las propuestas más esperadas de la temporada cultural: el espectáculo «La Flor del cante; el alma de la copla», de la mano del reconocido intérprete David Pérez. Bajo el marco del programa Circuitos Escénicos, esta cita es posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, el Instituto Leonés de Cultura, la Diputación Provincial de León y la Junta de Castilla y León. A diferencia de los grandes despliegues folclóricos, David Pérez propone un espectáculo íntimo y radicalmente honesto. En esta ocasión, el artista huye de las lentejuelas y la parafernalia superficial para centrarse en lo que verdaderamente importa: la palabra, el cante, el verso y la guitarra. Es una apuesta por la «verdad desnuda».