El artista que dio color a Santa Luisa

Pintó con maestría de acuarelista Málaga, Segovia o Madrid y ahora León. Y también el Centro Santa Luisa, que despide de manera emotiva a Luis Helguero Payuelo. Natural de Madrid, tenía 83 años y llevaba residiendo en Santa Luisa desde septiembre del 2025. Y además de ser uno más y apreciado era el artista de la residencia.

Hasta León, como tierra de adopción, llevó la memoria de un pintor todoterreno que se define como artista español especializado en la técnica de la acuarela, cuya actividad profesional y producción artística se sitúa principalmente en la segunda mitad del siglo XX. Su obra se caracteriza por un estilo figurativo y tradicional, centrada en géneros clásicos como el paisajismo.

Su especialidad en los paisajes cuenta con diversas localizaciones geográficas de España en donde puso de manifiesto su gran hacer que quedará para siempre en sus cuadros. Vistas de Segovia (como el barrio de San Lorenzo), el Puente de San Martín en Toledo, escenas costeras en A Guarda, Vigo...

Pero por ejemplo, también practicó los clásicos bodegones. Sus obras figuran en portales de coleccionismo y subastas de arte contemporáneo. Y fue ahora en Santa Lucía donde llenó de color el día a día de todos.