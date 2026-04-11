Esplendor y misterio de Álvarez Barthe en Ármaga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Adolfo Álvarez Barthe presenta en Ármaga Asunción, una exposición que pone en común sus últimas creaciones con obras de etapas precedentes. Se trata de un concepto que hallamos en todas las piezas, hasta en las que parecen más estáticas, con el objetivo de romper con el formato y conseguir ascender. A la vez, la asunción está en cada uno de nosotros con nosotros mismos: es un autoanálisis depurador. El artista ha conseguido vincularse con su tiempo a través de una minuciosa disección de todo el saber acumulado. Ha logrado quitar todo lo que le sobra al componer su particular universo iconográfico en un movimiento que siempre busca la elevación.

tradición y libertad

Las matemáticas, las proporciones del cuerpo humano y la luminosidad de ese mismo cuerpo ayudan a Adolfo Álvarez Barthe a expresar el esplendor y el misterio del mundo. Obedecer a la Tradición no le ha privado de sentirse libre en el proceloso mundo de la técnica pictórica. Ha recuperado técnicas antiguas del mismo modo que ha incorporado nuevos materiales para la ejecución de su obra.

La abundancia de referencias históricas, poéticas y mitológicas no impide que su obra seduzca por su atractivo visual. El pintor, obsesionado por abrir nuevos y viejos caminos para una visión más completa, realiza una obra luminosa donde los enigmas y los símbolos no precisan de explicación. Se impone la contemplación. Su conocimiento técnico de la pintura se hace evidente en el dominio del temple, técnica habitual en el periodo medieval. Sus transparencias y veladuras han sido los mejores vehículos para retratar un presente eterno donde sueño y vigilia conviven, consiguiendo poderosos efectos luminosos. Demuestra que con ese lenguaje puede seguir un pintor a día de hoy expresando temática contemporánea.