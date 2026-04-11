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La Sala Provincia del ILC acoge entre los meses de abril y junio la exposición El tiempo de la interferencia, un proyecto de arte contemporáneo comisariado por Jorge Quijano Ahijado y Silvia Argüello que, de la mano de diversas instituciones, reúne a artistas nacionales e internacionales en torno a una reflexión sobre la imagen, la tecnología y la percepción.

El presidente de la Diputación Provincial, Gerardo Álvarez Courel, presentó este viernes en rueda de prensa una muestra de vanguardia que abrirá sus puertas al público hoy sábado, 11 de abril, a las 19.00 horas. Junto a él han estado el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez Morán; los comisarios de la muestra Jorge Quijano y Silvia Argüello; Filippo Aldovini en representación de fuse*; Nicolas Lemoine del estudio Laurent Grasso, y el director del Departamento de Arte y Exposiciones del ILC, Luis García Martínez.

La exhibición propone, en esencia, un recorrido por distintas formas de entender el tiempo en el contexto actual, desde la transformación del paisaje hasta el impacto del lenguaje y de los dispositivos tecnológicos en nuestra forma de mirar. A través de instalaciones, obras lumínicas, piezas audiovisuales y trabajos textuales, ‘El tiempo de la interferencia’ plantea una experiencia “que invita al visitante a detenerse y a observar cómo las imágenes influyen decisivamente en la construcción de la realidad contemporánea”, ha reflexionado el artista leonés, comisario y profesor universitario Jorge Quijano.

El proyecto ha sido desarrollado íntegramente por Interface Studio, colectivo radicado en la ciudad de León y responsable del planteamiento curatorial y de la coordinación artística; y cuyos miembros han establecido un diálogo entre creadores de diferentes contextos y trayectorias.

La colaboración con el ILC de la Diputación Provincial ha permitido presentar en la Sala Provincia una propuesta conectada con los principales debates actuales del arte contemporáneo y ampliar la proyección cultural de la ciudad, todo ello con la colaboración, asimismo, de la Junta de Castilla y León, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (ILCYL), el Ayuntamiento de León, el MUSAC, la Fundación Caja Rural, la consultora AsesorArte y la empresa Eurofesa.

“Creemos que la presencia de artistas de reconocimiento internacional en el proyecto refuerza la visibilidad de León como espacio capaz de acoger iniciativas de alcance global. Además, la muestra introduce enfoques vinculados a nuevos lenguajes visuales y prácticas contemporáneas, mostrando la capacidad del espacio institucional para adaptarse a las transformaciones actuales del panorama artístico”, señaló Jorge Quijano.

La exposición nace del ensayo El tiempo de la interferencia, de Jorge Quijano, publicado en 2023 con edición de Eolas y Menoslobos, obra que propone una lectura del presente como un campo de fricción entre imagen y verdad, naturaleza y simulación, tecnología y memoria. Las obras seleccionadas no ilustran el concepto: lo recrean y lo tensionan. Y es que, como subraya el citado libro, “vivimos en un tiempo atravesado por interferencias: algorítmicas, mediáticas, climáticas, informativas y simbólicas”.

Los protagonistas

La iniciativa establece encuentros inéditos entre artistas y colectivos internacionales como Laurent Grasso, fuse* o la Galería Pedro Cera junto a figuras de referencia presentes en la exposición a través de préstamos institucionales del MUSAC, como Jenny Holzer, Abelardo Gil-Fournier y Joan Fontcuberta.

En lo que respecta a sus comisarios, Jorge Quijano Ahijado es doctor en Artes Plásticas y Ciencias del Arte por la Universidad de París 1 (Sorbona) y cuenta con una sólida trayectoria artística y académica. Ha desarrollado exposiciones individuales y colectivas de ámbito nacional e internacional en instituciones como el MUSAC, el DA2 o espacios parisinos, además de proyectos producidos por centros de referencia. Su trabajo gira en torno a la tensión entre presencia y ausencia, figura y fondo, luz y materia.

Por su parte, Silvia Argüello es artista y comisaria independiente, y su práctica artística se centra en el arte sonoro y la síntesis digital aplicada a instalaciones espaciales. Trabaja con procesos de generación electrónica de sonido que investigan la vibración, la percepción y la relación entre cuerpo, espacio y señal, desarrollando entornos inmersivos donde el sonido actúa como arquitectura invisible. Paralelamente, ha desarrollado una trayectoria profesional en centros de arte y museos internacionales.

Joan Fontcuberta (1955, Barcelona) es fotógrafo, teórico y docente. Su obra cuestiona la veracidad de la imagen fotográfica y denuncia los mecanismos de construcción de la realidad. Usa el humor, la ironía y la simulación como estrategias críticas. Premio Nacional de Fotografía en 1998, es también autor de numerosos libros. Por su parte, el colectivo fuse* (fundado en 2007, Módena, Italia) constituye una agrupación transdisciplinar que combina arte generativo, inteligencia artificial y arquitectura sensorial. Sus instalaciones exploran la relación entre datos, emoción y percepción, creando experiencias inmersivas que conectan al espectador con fenómenos complejos.

A su vez, Abelardo Gil-Fournier (1979, Salé, Marruecos) es un artista e investigador centrado en las relaciones entre tecnología, paisaje y temporalidad. Trabaja con visualización de datos, imágenes satelitales y flujos computacionales con objeto de indagar en las transformaciones del territorio y del tiempo profundo. Su obra analiza la dimensión no humana del tiempo: el crecimiento vegetal, la erosión geológica y la repetición automatizada.

Por su parte, Laurent Grasso (1972, Mulhouse, Francia), artista visual multidisciplinar, combina instalación, vídeo, escultura y arquitectura. Sus obras exploran fenómenos invisibles —campos magnéticos, nubes radioactivas, energía, memoria histórica—, cuestionando los límites de la percepción, la ciencia y la política. Y Jenny Holzer (1950, Gallipolis, Ohio, EE UU) es una creadora conceptual pionera en el uso del lenguaje como forma visual. Desde finales de los años setenta ha creado textos que intervienen el espacio público y lo institucional, mediante proyecciones, LEDS, carteles o bancos de mármol. Su obra se ha expuesto en museos y calles de todo el mundo.

‘El tiempo de la interferencia’ podrá visitarse hasta el 14 de junio de 2026 en la Sala Provincia del ILC (calle Puerta de la Reina, 1, León) con acceso gratuito, y se acompañará de actividades paralelas dirigidas a público general, estudiantes y profesionales del sector cultural. El horario es el siguiente: de martes a viernes de 17.00 a 20.00, sábados de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00, domingos y festivos de 11.00 a 14.00.