La señora Parks visita León

La autora leonesa Marta Vidal del Palacio presentó este viernes en el ILC su libro Leyendo en casa de la señora Parks. Así, esta fisioterapeuta y jugadora de élite de balonmano, cumplió varios sueños y propósitos. Presentar su primer libro, hacerlo en su querida tierra leonesa y compartirlo con su familia y amigos aquí en León. Leyendo en casa de la señora Parks es, según la información editorial, una novela sencilla y repleta de emociones profundas, un canto a la amistad inter-generacional que aborda la controvertida temática del duelo desde una óptica vitalista y alejada de la culpa. Una muestra de lo que es capaz de aportarnos la compañía de un ser querido, independientemente de las diferencias. La novela parte del encargo de una anciana que requiere de una lectora privada en su hogar.