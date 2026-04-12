El arte que inspiró la mina

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León ha transformado su espacio de exposiciones temporales en una pinacoteca única. Bajo el título Pinacoteca MSM, el centro saca a la luz por primera vez de forma conjunta su colección pictórica, forjada a lo largo de dieciocho años de incansable actividad cultural. Con esta exposición, el MSM no solo ofrece una mirada artística de primer nivel, sino que complementa su relato histórico, permitiendo al visitante entender la minería y la siderurgia no solo a través de las máquinas, sino a través de la emoción y el trazo de los pinceles. En la apertura de la exposición estuvieron presentes los artistas Enrique Guzpeña, Eugenio Cajigal e Isabel González, excusando la asistencia varios artistas de la exposición.

La muestra está compuesta por 45 obras que capturan la esencia de la mina desde múltiples ángulos: sus paisajes industriales, el esfuerzo de sus gentes y la singularidad de sus instalaciones. La colección destaca por su diversidad, reuniendo distintos estilos y formatos que comparten un mismo hilo conductor: el valor histórico y social del patrimonio minero.

El origen de estas piezas es variado, nutriéndose de donaciones de particulares e instituciones, depósitos temporales de gran valor testimonial y del prestigioso Certamen Nacional de Pintura Rápida Tierras Mineras de Castilla y León.

Un pilar fundamental de esta pinacoteca son las obras nacidas del certamen que el museo ha organizado entre 2017 y 2024. Este concurso ha recorrido cuencas emblemáticas como Sabero, Fabero, Villablino o Barruelo de Santullán, demostrando que la estética industrial es tan potente y bella como cualquier paisaje tradicional.

Una razón más, en definitiva, para conocer un museo excepcional, historia y vida de la minería en León y provincias aledañas en donde la minería tuvo una gran importancia e influencia como actividad económica y desarrollo social. Porque el Museo destaca en todas sus áreas, aunque puede que la nave neogótica de la Ferrería de San Blas sea la más conocida. Y con una historia a destacar: Destaca su interés arquitectónico y su valor histórico, ya que fue la primera ferrería en emplear altos hornos alimentados con carbón mineral (coque/cok) en España así como en traer las grandes maquinarias que estaban revolucionando la siderurgia en Europa. La fábrica está construida en piedra y ladrillo, con una gran nave central totalmente diáfana, sin pilares, sustentada la cubierta por una sucesión de arcos diafragma. Tiene una planta basilical de 3 naves.