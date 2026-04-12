Lunes psicodélico con The Dhrama Chain

The Dharma Chain, una de las bandas más estimulantes de la nueva ola psicodélica internacional, será protagonista del concierto que hoy tendrá lugar en El Gran Café. Psicodelia que viene de Australia con parada y fonda en Berlín, lugar de residencia del grupo. Con influencias reconocibles dentro de esta escena musical y con una apuesta por el directo en donde la intensidad e implicación de todos los componentes del grupo a la hora de varias de instrumentos The Dharma Chain logran que funcione el boca oreja puesto que los que les han visto en el escenario son los que recomiendan encarecidamente acudir a sus conciertos. Con estas buenas credenciales actúan hoy lunes en El Gran Café a partir de las 21.30 horas con entradas entre 13 y 15 euros.

The Dharma Chain son originarios de Byron Bay (Australia). El grupo ha desarrollado un sonido hipnótico y atmosférico que se mueve entre la neo-psicodelia y los primeros años del Britpop. Sus referencias: The Black Angels, The Brian Jonestown Massacre, Daiistar, Slowdive, Ride o The Jesus and Mary Chain.

Tras un EP homónimo (2021), un primer álbum debut titulado Nowhere (2024) y el EP en directo Live at Funkhaus (2024), la banda ha ido consolidando su presencia en la escena alternativa con el apoyo, en el caso de España, de medios como Radio 3, RockZone, dodMagazine, Mondo Sonoro o Ruta 66. Este mes de septiembre han publicado el single See through, un tema independiente que no formará parte de su próximo disco que llegará en primavera de 2026 vía Spinda Records (Fin del Mundo, Las Nubes, Moura, Moundrag).

En directo, The Dharma Chain son pura intensidad: sus miembros intercambian instrumentos y roles a lo largo del show, reforzando una dinámica colectiva e impredecible que convierte cada concierto en una experiencia inmersiva y emocionalmente poderosa. Han participado en festivales como Onder (AU); Kairo Garten Festival (CH); Fusion Festival, Hoflärm, Praise the Fuzz, Raut Oak Fest, Rosa Laud Fest, Synästhesie y Void (DE); DunaJam (IT); Into the Shadows (NL); o Sharpe Festival (SK), y han llevado su directo a países como Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Francia, Inglaterra, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, República Checa y Suiza.