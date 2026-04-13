Operación rescate de la figura de Rogelio Villar

Se cumplen el año que viene noventa años de la muerte de Rogelio Villar, uno de los músicos más importantes que ha dado León. Y desde hace tiempo hay el empeño de revitalizar su memoria y dar a conocer lo importante de una trayectoria destacada que tuvo grandes momentos en el conjunto de la música española. En ese sentido, varios nombres son fundamentales en esta operación rescate de Villar con José Luis Temes, Héctor Sánchez y Julia Franco, a la cabeza. Así surge un propósito que enuncian de la siguiente manera: Con el objetivo de que toda la sociedad tenga ocasión de conocer el legado de un compositor que fue de los más talentosos de su época y que ejerció una notable influencia en los músicos de su entorno, el Instituto Leonés de Cultura ha organizado para hoy lunes 13 de abril, una conferencia-concierto en torno a Rogelio Villar (León, 1873-Madrid, 1937) que será impartida por el director de orquesta, musicólogo, docente, divulgador e investigador José Luis Temes, y en la que los pianistas Julia Franco y Héctor Sánchez Ruiz, profesores del Conservatorio de Música de León, interpretarán piezas seleccionadas del amplio repertorio de Villar, buena parte del cual está basado en la música tradicional de nuestras comarcas. El evento, de carácter gratuito, tendrá lugar a las 18.30 horas en el Auditorio Ángel Barja del Conservatorio Profesional de Música de León y en parte viene motivado por la reciente edición de dos importantes discos basados en el trabajo de Villar, que asimismo serán presentados durante el acto: Canciones leonesas para piano. Cuadernos 1 y 2, un total de 50 piezas grabadas por los pianistas Julia Franco y Héctor Sánchez Ruiz, y Rogelio Villar. Obra sinfónica completa, a cargo de José Luis Temes al frente de la Orquesta de Extremadura.

Para la organización de esta esperada conferencia-concierto el ILC ha contado con la colaboración del Festival de Música Española de León.

Se trata de dos trabajos muy destacados en lo que respecta a la puesta en valor del legado creativo de Rogelio Villar y en la que tanto José Luis Temes como el Festival de Música Española de León han trabajado intensamente en todo cuanto respecta a la recuperación y edición de partituras, y a la producción general. Además, la factura de los cedés ha corrido a cargo del prestigioso técnico Javier Monteverde y su sello Cezanne. «Cuando hablamos de la necesidad de mantener vivo el patrimonio artístico de una comunidad o una región, casi todos entendemos esa expresión como referida a sus monumentos arquitectónicos, pictóricos y escultóricos. Esto es cierto, sin duda; pero ningún patrimonio cultural está completo si no incluimos además la música como patrimonio a recuperar, disfrutar y difundir». Son palabras de José Luis Temes, uno de los más reconocidos, activos y premiados directores de orquesta y musicólogos de nuestro país en la actualidad, quien también ha reflexionado en los siguientes términos: «Centrando estas reflexiones en León, no puede entenderse la cultura leonesa sin las músicas que crearon sus compositores en los últimos siglos. Y dentro de ellos, en las primeras décadas del siglo XX, Rogelio Villar descuella como creador de fina sensibilidad y pasión por la música popular leonesa, a la que llevó a sus pentagramas en infinidad de ocasiones. No menos de la mitad de la producción de concierto de Villar se fundamenta, directa o indirectamente, en música de los pueblos de León; de la que además fue un constante recopilador. Poner sus obras a un clic de cualquier aficionado de cualquier lugar del mundo es una contribución inmensa al legado cultural leonés», relata en este sentido el experto José Luis Temes.

Palabras que se fundamentan en el hecho de que, además de contar con una edición física con sus libretos correspondientes, los dos discos sobre la música del compositor leonés Rogelio Villar antes citados se podrán escuchar en todas las plataformas digitales a nivel mundial.

El maestro José Luis Temes (Madrid, 1956), premio Nacional de Música en 2008, ha dirigido hasta el momento más de mil conciertos, estrenado más de 350 obras de música española y publicado un número superior a los cien discos con patrimonio musical español de los últimos tres siglos. Además, ha pronunciado en torno a 400 conferencias y ponencias en cursos y congresos, y recientemente ha sido elegido académico numerario de la prestigiosa Academia de Bellas Artes de San Fernando.