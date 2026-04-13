Fotografías para 'Guardar la Felicidad'

La directora general de Políticas Culturales, Inmaculada Martínez, fue la encargada de presentar la semana pasada el VI Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León, que tendrá lugar en Palencia del 15 de abril al 24 de mayo. En la presentación, han participado también el concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández, y el director del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), Álvaro Rodríguez Fominaya. Nombres como Alfonso Ordóñez o Manolo Quijano, junto al Musac, fueron para de la representación leonesa en esta cita con la fotografía al más alto nivel.

Martínez destacó que «el Festival se adentra en la búsqueda y el significado de la felicidad. Una felicidad que no se corresponde con una satisfacción momentánea. «Guardar la felicidad» es el lema de este año e implica una felicidad que no depende tanto de las circunstancias externas como de la actitud reflexiva que adoptamos frente a ellas». En este sentido, la directora ha señalado como «la fotografía tiene la capacidad única de atrapar instantes que, de otro modo, se perderían en el flujo constante del tiempo. Cuando se trata de capturar un momento de felicidad, la imagen se convierte en algo más que un simple registro visual pasando a ser una huella emocional».

La directora ha afirmado que «el Festival de Palencia presenta un amplio y variado programa, con 23 actividades, en las que participan 24 artistas nacionales e internacionales, a través de 17 exposiciones, en un atractivo programa que convierte a Palencia y a Castilla y León en referente de la fotografía con emblemáticas figuras de la fotografía nacional e internacional».

Un año más, el Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León, «aúna esfuerzos y voluntades de diferentes administraciones e instituciones culturales de la ciudad, con la organización entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Palencia, los centros culturales dependientes de la Junta, además de la colaboración de Unicaja Banco, la Fundación Díaz-Caneja y asociaciones vinculadas al mundo de la fotografía como PallantiaPhoto».

El programa del VI Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León incluye 23 actividades en la ciudad, con 17 exposiciones que reúne la obra de 24 artistas nacionales e internacionales, y que se mostrarán en espacios expositivos de interior y exterior, con doce grandes cubos expositivos, que permitirán contemplar estas imágenes en calles, plazas y espacios públicos de la ciudad. El Museo de Palencia, la Biblioteca Pública, la Fundación Díaz-Caneja, la Sala de exposiciones Unicaja, el Archivo Histórico Provincial, el Museo del Agua o el Teatro Principal serán los escenarios que acogerán las actividades programadas.

El Museo de Palencia albergará la exposición Las bellas imágenes de la artista Carmela García, ampliamente reconocida en el panorama nacional de la fotografía y galardonada el pasado año con el Premio Nacional de Fotografía 2025. La obra de Carmela García reflexiona sobre la representación tanto de las mujeres como de las identidades en la historia visual, consciente de que, la representación y la autopercepción configuran la identidad. La exposición de Carmela García muestra fotografías de distintas series pertenecientes a la Colección Musac: Ofelias, Paraíso, Escenarios y la serie I Want to Be (Yo Quiero ser). La Sala Unicaja albergará dos exposiciones. La primera mostrará la obra de los artistas María Bleda y José María Rosa, conocidos artísticamente como «Bleda y Rosa». Las fotografías de Bleda y Rosa analizan conceptos como la memoria, la historia, la arqueología y el paisaje, que van desde lo más próximo a lo global. En esta exposición se incluyen tres series pertenecientes a la Colección MUSAC: la serie «Campos de batalla», que hace un guiño a la pintura de historia, la serie «Ciudades», con imágenes que nos llevan al pasado urbano de la Península Ibérica y la serie «Origen», en la que Bleda y Rosa proponen un recorrido por el origen del ser humano y en la que se exponen obras referidas al Yacimiento de Atapuerca. La segunda exposición que podremos visitar en la Sala Unicaja será la muestra de Sergio Belinchón. Su obra parte de la fotografía documental para desarrollar uno de los conjuntos fotográficos más singulares del panorama español. Procedentes de la Colección Musac, en esta muestra se incluyen obras pertenecientes a tres series de su primera época, realizadas entre 2001 y 2003: Ciudades efímeras, Suburbia y Chile. En ellas, su mirada se centra en la idea de paisaje, lo urbano y el espacio en transición entre estos dos lugares.

El Museo del Agua acogerá la exposición de Alfonso Ordóñez Trece BeS.O.S. Ritos amorosos y viejos cines añorados. y en diferentes enclaves de la ciudad de Palencia doce cubos mostrarán la exposición del artista musical y fotógrafo Manolo Quijano.