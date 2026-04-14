Dolores Fernández Geijo es la novena homenajeada dentro del proyecto Rescatar la Memoria que cada año, por el mes de marzo, pone en marcha la escritora e investigadora astorgana Mercedes G. Rojo. Regresa acompañada de un buen número de firmas para componer el libro-homenaje que ponga en valor la vida y el legado de diferentes leonesas dignas de una trayectoria heroica en la que consiguieron destacar con todas las condiciones en contra. Por esas trayectorias, Mercedes González Rojo llega a este nuevo Rescatar la Memoria con Dolores Fernández Geijo. Tejedora de urdimbres, vientos y palabras, que además es la forma de poner luz a la cultura de los pueblos y en donde estas mujeres realizaron una labor fundamental que ahora cobra el valor del nombre propio, para que sean recordadas, valoradas y respetadas por ese trabajo en pro de la cultura y el desarrollo de sus comarcas. El libro no es más que el punto de partida para un proceso de acercamiento del personaje elegido a la zona donde vivió y a muchas otras relacionadas con su mundo, o simplemente en aquellos donde conocer los trabajos de las mujeres por salir adelante interesan hoy, aunque solo sea como ejemplo de que con tesón y con ganas se es posible. La presentación en su conjunto de este proyecto tendrá lugar este viernes a las 20.00 horas en la Biblioteca Pública de Astorga.

Dolores Fernández presenta muchas más facetas que pueden resultar de interés y que hasta ahora son prácticamente desconocidas. Para acercarlas a cuantos se interesen en ella, la escritora astorgana se ha hecho acompañar de diversas firmas que se acercan a Dolores desde distintos puntos de vista, al igual que ha hecho con un buen número de escritoras que, inspirándose en la valura y su legado, nos dejan su propia obra en lo que supone también un acercamiento al panorama de la literatura de nuestras mujeres en la actualidad. Pasado, presente y futuro, se unen así en un libro de gran interés para el público que gusta de conocer nuestras raíces, nuestro pasado... Y el mismo se acompaña en los distintos lugares por lo que transita su autora, con una actividad didáctica de acercamiento al personaje en la que no dejan de estar presentes la divulgación, la literatura y la participación del público, pues cada encuentro se ve complementado con un pequeño coloquio en el que los asistentes pueden participar abiertamente.

A este acercamiento a su figura a través del libro Dolores Fernández Geijo. Tejedora de urdimbres, vientos y palabras, además de los nombres de algunas de las escritoras y artistas plásticas ya habituales en este proyecto, contribuyen firmas como las de José Luis Puerto, José Luis Alonso Ponga, Mª José Cordero, David Álvarez Cárcamo, Rodrigo Martínez, Fulgencio Fernández, Ana Gaitero, o Juan Miguel Ángel Cordero, José Alonso Perandones, Isidro Martínez y Mª José Cordero.