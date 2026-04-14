El viernes comienza el ciclo de conferencias organizado por la Cátedra Almirante Bonifaz de la ULE

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El Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León (ULE), en el Campus de Vegazana, acogerá el próximo viernes 18 de abril a las 12:30 horas la primera de las conferencias que integran un ciclo titulado ‘Geopolítica mundial en transformación: rutas, conflictos y alianzas’, que ha sido organizado por la Cátedra Almirante Bonifaz, que va a abordar temas gran interés, como el problema del Ártico y Groenlandia, el conflicto de Oriente Medio y las relaciones de USA con Europa en el contexto actual.

La conferencia que abrirá este ciclo, a la que podrán asistir todas las personas que estén interesadas, será impartida por el Coronel Abel Romero, Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, con una intervención titulada ‘El Ártico, geopolítica y seguridad’, en la que abordará las cuestiones de seguridad y la situación en estos momentos sobre este tema, que afecta a la economía y política mundiales, y que puede alterar el orden establecido.

UNA FRUCTÍFERA COLABORACIÓN QUE SE INICIÓ EN EL CURSO 2004-2005

Hay que recordar que la Cátedra ‘Almirante Bonifaz’ está dentro de la estructura de la ULE que se comprometió, en virtud del convenio marco firmado con el Ministerio de Defensa el 6 de julio de 2006, a desarrollar actividades docentes, de investigación y de divulgación en el ámbito de la Seguridad y Defensa. Aunque la oferta docente ya comenzó en el curso 2004-05, con un convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de León.

La razón por la que estas instituciones decidieron crear la Cátedra Almirante Bonifaz fue la de poner de relieve la importancia de los temas sobre Seguridad y Defensa, de cara a la formación de los universitarios y futuros ciudadanos responsables.