El 'Quijote' se lee este miércoles en el Salón del Pendón de San Isidoro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este miércoles tendrá lugar la clásica lectura continuada de El Quijote en este marco incomparable que constituye el Salón del Pendón de la Colegiata de San Isidoro.

Esta tradicional lectura alcanza en 2026 su décima edición presencial con Isabel Cantón a la cabeza. Para la ocasión se cuenta con una edición de lujo numerada —concretamente el ejemplar 4.503—, un facsímil de la obra ilustrada por Gustave Doré con motivo del cuarto centenario de su publicación, financiado por la Fundación Cepa, a la que la organización traslada el más profundo agradecimiento.

Los objetivos de este acto son rendir homenaje a la figura de Miguel de Cervantes y a su obra cumbre, El Quijote, considerada una de las grandes creaciones de la literatura universal. En segundo lugar, destacar la importancia de la lectura en una sociedad cada vez más tecnologizada. Se trata, además, de su reconocimiento como la primera novela moderna y polifónica, cuyo legado ha perdurado.