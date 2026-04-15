León, protagonista en la nueva película de Los Juegos del Hambre

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

León se ha convertido en foco para que grandes filmes recaigan en los territorios de esta provincia. Esta vez, Hollywood ha puesto, no solo la mirada, sino que ha desplegado todo su armamento en dos ubicaciones leonesas: Piedrafita de Babia y el puente atirantado Ingeniero Carlos Fernández Casado. Estos dos lugares han sido objeto de rodaje, una grabación que tuvo lugar el pasado verano, entre los meses de julio y agosto, de una filme que saldrá este 20 de noviembre y que, hace dos días, sacó a relucir el tráiler destacando sendas ubicaciones leonesas. Los Juegos del Hambre: Amanecer de la cosecha llegará a los cines para finales del presente año.

Es la mayor superproducción de Hollywood que ha desembarcado en León. La quinta entrega de la taquillera franquicia de Los Juegos del Hambre ha tenido a Babia y el puente atirantado en el punto de mira. Y no es para menos viendo la estética del puente, ya que, con sus imponentes pilonos y su integración en un entorno de montaña escarpada, encaja a la perfección con la atmósfera de Panem. En el avance de la película se puede apreciar cómo la estructura sirve de nexo entre distritos, aprovechando la espectacularidad visual del embalse para recrear un mundo futurista y decadente a la vez. Este hito arquitectónico, que en su día fue récord mundial de longitud en su tipología, se transforma ahora en una pieza fundamental del engranaje visual de una de las sagas más exitosas de la historia reciente del cine.

Historia del puente

El puente atirantado Ingeniero Carlos Fernández Casado fue construida en 1983 sobre el embalse de Barrios de Luna, en León. Al principio formó parte de la AP-66 y, además, ostento un récord mundial de longitud en su tipo. Esta estructura atirantada de hormigón fue diseñado por Javier Manterola. En esta estructura se puede destacar el diseño sobre un terreno abrupto, algo que fue un hito de la ingeniería española. Cuenta con una longitud total de 643 metros y una luz principal de 440 metros entre sus torres.

Fotograma del puente ubicado en LeónDL

El impacto para la zona de Luna y para el conjunto de la provincia se prevé notable, especialmente en términos de promoción turística internacional. No es la primera vez que la provincia atrae la mirada de localizadores de cine, pero la magnitud de una producción vinculada a Los Juegos del Hambre sitúa a León en el mapa global de los destinos de rodaje. La aparición del puente en el tráiler ya ha generado una oleada de comentarios en plataformas digitales, donde muchos usuarios destacan la belleza de los paisajes leoneses y la versatilidad de sus construcciones para albergar historias de ciencia ficción de primer nivel.

Este estreno promete convertir al embalse de Luna en un lugar de peregrinación para los seguidores de la saga, conocidos como «tributos", que buscarán inmortalizar el escenario real donde se grabaron las escenas de sus héroes. Mientras tanto, las instituciones locales y los habitantes de la zona celebran este escaparate inesperado que pone en valor el patrimonio industrial y natural de León. La gran pantalla volverá a iluminarse pronto con el nombre de la provincia oculto bajo las sombras de Panem, consolidando la tendencia de España como un plató de cine de referencia para los grandes estudios de Hollywood.

Fotograma de la películaDL

Desde el pasado verano

El equipo de Los Juegos del Hambre visitó estas dos zonas leonesas para realizar parte de la grabación de esta filme que presentarán el 20 de noviembre. Durante los meses de julio y agosto, el equipo de grabación pidió los permisos para rodar en la provincia, donde, durante los meses indicados montaron los escenarios y realizaron la estancia pertinente de cara a poder tener todo el material que, ahora en el avance presentado, han podido enseñar, aunque solo sea un pequeño trozo.

Ralph Fiennes encarnará al coronel Snow, que en las primeras películas fue interpetado por Donald Sutherland. En el reparto también figuran Maya Ray Thurman Hawke, la hija de Umma Thurman y Ethan Hawke, al actor australiano Jospeh Zada y Mckenna Grace. Joseph Zada dará vida al joven Haymitch Abernathy, papel que fue interpretado anteriormente por Woody Harrelson, y la actriz canadiense Whitney Peak será Lenore Dove Baird, la novia de Haymitch. Elle Fanning (Maléfica), Effie Trinker o Jesse Plemons (Breaking Bad) integran el reparto de la filme.

"Se prevé que el turismo de la zona crezca de forma considerable durante este año por ser parte de la película"