Irene Mata y Graham Jackson, hoy en el Teatro El Albéitar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La flauta travesera de Irene Mata y el piano de Graham jackson se unen hoy en el Teatro El Albéitar desde las 20.30 horas para ofrecer una experiencia musical única, trazando una evolución desde épocas lejanas hasta la actualidad. «Comenzaremos nuestro viaje con obras que han resistido el paso del tiempo, explorando la riqueza del barroco y la gracia del clasicismo. Nos sumergiremos en la pasión del romanticismo, donde la flauta travesera y el piano dialogarán con emotividad. Después, viajaremos por el mundo, incorporando sonoridades de diferentes culturas y regiones. La travesía culminará con obras contemporáneas que desafían las convenciones, explorando nuevas sonoridades y técnicas», explican como seducción previa al concierto.

Cada pieza, como un capítulo en la historia musical, revelará la continua evolución de la flauta travesera y su repertorio. En este recorrido, la música se convierte en un puente entre épocas y estilos que conecta el pasado con el presente de manera armoniosa y emotiva, proporcionando una experiencia auditiva que trasciende fronteras temporales y geográficas.

Irene Mata, finaliza sus estudios de Grado Superior en 2024 en el Real Conservatorio Superior de Música «Victoria Eugenia» de Granada, con el catedrático Francisco Javier Castiblanque, recibiendo el Premio Extraordinario Fin de Carrera. Ha trabajado con directores de orquesta como Alondra de la Parra, Rubén Gimeno, Pablo Rus I Broseta, Lucía Marín o Manuel Hernández Silva. En 2019 obtuvo el Primer Premio en el Concurso de Jóvenes Intérpretes «Baezafest». En 2022 obtiene el Segundo Premio en la XVIII Edición del Concurso de Solistas del RCSMVE. En 2023 obtiene el Primer Premio en la modalidad de Viento Madera del Concurso Juventudes Musicales de España en su 107ª Convocatoria. A partir de 2024, forma parte del programa Jóvenes Promesas Yamaha. Además, forma parte del programa «Spanish Music Young Talents» en Washington.