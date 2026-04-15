'Comenzar el olvido', con Pepo Paz

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Este jueves 16 de abril, en las Bibliotecas Municipales de León, dentro del ciclo «Letras en la Buhardilla", coordinado por Rafael Saravia, al editor, escritor y periodista Pepo Paz para presentar su nuevo libro «Comenzar el olvido» (Reino de Cordelia, 2026). El acto tendrá lugar en la Biblioteca Municipal de Padre Isla a las 19.00 horas con la presencia del autor y el escritor y gestor cultural Emilio Gancedo. Pepo Paz es editor independiente al frente del sello Bartleby desde su fundación. Es autor del libro de relatos Las demás muertes (2018) y el ensayo Transeúntes (de América Latina) (1999).