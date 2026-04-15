'Comenzar el olvido', con Pepo Paz
Este jueves 16 de abril, en las Bibliotecas Municipales de León, dentro del ciclo «Letras en la Buhardilla", coordinado por Rafael Saravia, al editor, escritor y periodista Pepo Paz para presentar su nuevo libro «Comenzar el olvido» (Reino de Cordelia, 2026). El acto tendrá lugar en la Biblioteca Municipal de Padre Isla a las 19.00 horas con la presencia del autor y el escritor y gestor cultural Emilio Gancedo. Pepo Paz es editor independiente al frente del sello Bartleby desde su fundación. Es autor del libro de relatos Las demás muertes (2018) y el ensayo Transeúntes (de América Latina) (1999).