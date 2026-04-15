Aniversario del Monoloco con el leonés Lil Mess

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Monoloco celebró el pasado 6 de abril su cuarto aniversario, coincidiendo con los cuatro años de su primera edición, celebrada el 6 de abril de 2022 en la Plaza de Toros. Para conmemorarlo, el festival ha preparado una fiesta íntima y exclusiva el próximo 18 de abril en Espacio Vías en horario de 18.00 a 00.00 El evento contará con entrevistas, anuncios, juegos, sorteos, actuaciones y fiesta, en una cita pensada para celebrar estos cuatro años junto a parte de la comunidad que ha acompañado al festival desde sus inicios.

La música correrá a cargo de los djs elegidos como Local Héroes en la última Expo Joven Kazu y Iago Cid. Mientras que Lil Mess, una de las grandes promesas del urbano en España y además leonés, ofrecerá un showcase.