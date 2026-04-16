El Musac luce su poderío fotográfico

La Plaza de la Inmaculada de Palencia acogió ayer la inauguración del VI Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León, con el respaldo de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de la ciudad. La cita convierte a Palencia durante este mes y hasta el 24 de mayo, en escaparate de la fotografía nacional e internacional con la obra de 24 artistas en 17 exposiciones, bajo el lema Guardar la felicidad. La presencia leonesa está asegurada gracias al Musac y su imponente colección fotográfica que aporta para este importante evento con una destacada nómina de creadores y creadoras de altísimo nivel como por ejemplo Carmela García, de cuya obra hay una exposición.

La directora general de Políticas Culturales en funciones de la Junta de Castilla y León, Inmaculada Martínez, abrió el acto en el que destacó que el festival trae «lo mejor que tenemos guardado en nuestros archivos, en las manos y en la creatividad de nuestros artistas». Martínez subrayó el carácter interinstitucional del proyecto. «Desde la colaboración interinstitucional es que podemos hacer proyectos importantes para la ciudad, para que Palencia se posicione en este mes como un referente en la fotografía, tanto a nivel nacional como internacional», aseguró en declaraciones recogidas por Ical.

Junto a la exposición callejera, el festival propone un recorrido por los archivos fotográficos históricos de Ávila, Soria y Palencia, con imágenes capaces, en palabras de Martínez, de «evocar nuestra infancia, la infancia de nuestros padres, de nuestros abuelos». Las exposiciones se distribuyen además por la Fundación Díaz-Caneja, la Sala Unicaja y el Museo de Palencia.

El concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández, celebró que la ciudad funcione como «un contenedor de arte» y valoró la dimensión escenográfica del certamen. «Los cubos expositivos dialogan con la fachada de la catedral en la Plaza de la Inmaculada, con la iglesia de San Pablo y con la Plaza Mayor» y crean lo que el edil describió como «el fondo escenográfico de la propia catedral para esas exposiciones».

El protagonista de la muestra al aire libre es el músico y fotógrafo leonés, Manuel Quijano, visible en doce cubos distribuidos por la ciudad. Quijano compareció visiblemente emocionado «por el shock que supone ver todo esto a la luz del día, una exposición abierta en la tierra, en casa». La mayor parte de las imágenes expuestas en la Plaza de la Inmaculada proceden de una etapa creativa entre 2009 y 2010, con fotografías tomadas en Florida y Cuba. Entre los trabajos más recientes destaca el proyecto Phase, concebido durante el confinamiento. Ante la imposibilidad de fotografiar en exteriores, Quijano ideó sesiones de retrato a través de videoconferencia, proyectando las imágenes en paredes. El festival recoge también una colección de fotografías de gemelos captados en países como EE UU o España.