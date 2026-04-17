'Áureas', en homenaje a las mujeres de la Edad de Plata

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La exposición llamada Áureas se inaugura el 17 de abril a las 19h. Se trata de un espacio realizado por el colectivo Laborarte, colectivo que nació con la ambición de ser un referente artístico en la provincia de León. Para esta muestra participan Ana Campos, Elena Campos y Cristina Ibáñez con piezas textiles, Pilar L. Duque con pintura, Cathy Thompson con escultura cerámica, Fernando Tuñón con fotografías, Silvia Pérez con collage y Beatriz García con poemas visuales.

Este espacio tednrá disponibilidad para ser visitado desde hoy, 17 de abril, hasta en 17 de mayo en la sala de exposiciones de la Fundación Sierra Pambley en León, con entrada por la calle Dámaso Merino 2, de miércoles a viernes en horario de 17h a 18h, sábados y domingos de 12h a 14h y de 17 a 20h, la muestra permanecerá cerrada del 23 al 26 de abril y el 1 de mayo. Para visitas guiadas contactar con Ana en el 696 88 13 29.

Se muestran obras contemporáneas en el espacio histórico de la sede de la Fundación Sierra Pambley en León, al que nos une especialmente en esta exposición de Áureas, el origen de su vocación docente rural que como la nuestra en la actualidad es acercar el arte contemporáneo a territorios rurales donde el acceso a estas prácticas es limitado.

La iniciativa del colectivo Laborate siempre ha sido y sigue siendo el realizar un homenaje a la mujer desde un punto de vista artístico y simbólico, en esta ocasión elevamos a la excelencia a las mujeres de la Edad de Plata cuyas carreras profesionales y artísticas si vieron truncadas por la Guerra Civil y fueron silenciadas por la dictadura. Este proyecto se presenta en el año previo al centenario de la Generación del 27, como antesala de un homenaje que continuará en 2027.

Otro de los objetivos del colectivo es invitar al espectador a interactuar con la exposición dejando su homenaje a las mujeres que le son cercanas y que como las que sugieren las obras han luchado o luchan para la superación de las desigualdades. Una invitación a ser parte de la exposición colectiva, con la imagen o la palabra que represente la voz de los que desean un mundo mejor. Como una oportunidad para expresar, conectar y construir juntos un mensaje lleno de significado y esperanza. La exposición que arranca en la capital, itinerará por otros destinos de la provincia buscando espacios expositivos del medio rural y espectadores participativos.

«La iniciativa del colectivo Laborate es realizar un homenaje a la mujer desde un punto de vista artístico»