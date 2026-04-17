'Las voces de León' se estrena con su I ciclo

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

El Museo Liceo Egipcio ofrece un ciclo de conciertos. El músico italiano Claudio Battirolo abrirá el ciclo de conciertos el viernes 17 de abril con su guitarra y sus canciones en italiano profundas y desgarradoras. El 24 de abril, el bañezano Juan Rubio. El músico leonés Bel Prada el 1 de mayo y cerrará el ciclo el 8 de mayo el dúo The Bright. Todos serán en la sede del Museo Liceo Egipcio a las 20.30 horas. La entrada individual son 12 euros y el abono de 40 euros.