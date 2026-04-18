Kiki D’aki, el plato principal para ensalzar lo femenino en León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Este próximo fin de semana, la Fundación Club 45 retransmite en femenino. La institución maragata propone una nueva edición de Chicas, Chicas, Chicas, dos días de actividad cultural pilotados por mujeres creativas y valiosas, mujeres que han dejado su huella en la industria del pop y que reivindican una manera de hacer propia. Atentos al elenco de invitadas. Abrirá fuego Shelly, considerada en los sesenta como la Janis Joplin de la escena española. Rescatada como figura pública hace pocos años por pura casualidad, esta mujer protagoniza el documental Ellas son Eléctricas, de los realizadores Leo Cebrián y Paco Manjón. La mañana del sábado 18 tendrá lugar una conferencia en la que la cantante revisitará vídeos de las apariciones en Televisión Española de su conjunto de los sesenta, Shelly y Nueva Generación, relatando anécdotas y refrescando recuerdos personales de aquellos años. Una hora después será el turno de la escritora leonesa Noemi Sabugal, firma de las letras nacionales que ha cosechado gran éxito con su última novela Laberinto Mar. La autora ha elegido, para este fin de semana, diseccionar otro de sus libros, Una chica sin suerte, en el que relata las peripecias de la cantante de blues americana Big Mama Thornton.

Ese mismo día, ya por la tarde, habrá una sesión de canciones inolvidables, seleccionadas por Alicia. Alicia es responsable de la tienda de comics y rock’n’roll Elektra, además de uno de los pilares de la música en León, habiendo formado parte de bandas emblemáticas como Best-Tias, Buffalo, Los Platillos Volantes y, en la actualidad, Taikonautas. A Alicia se sumarán Leo Cebrián, Paco Manjón y Shelly en una interesante mesa redonda, previa a la proyección del documental, una cinta que trata sobre las pioneras del rock duro y el Heavy Metal en España.

Un domingo con Kiki D’aki

Ya el domingo tendremos como invitadas a Pili y Camino, responsables de la boutique Charada, que en estos días celebra su vigésimo quinto aniversario. Y por la tarde el domingo arranca con otra sesión que promete ser inolvidable, de la mano de Eva López Campesino. Para terminar, dará paso a la gran protagonista de la jornada: Kiki D’akí. Estamos ante una de las figuras míticas de la historia del pop nacional, una mente privilegiada que ha sabido elegir batallas y dejar atrás silencios para plantarse en Santa Colomba de Somoza en formato de dúo y desgranar lo mejor de su repertorio. Formó parte de Las Chinas, ese conjunto femenino pionero que llegó a actuar junto a Los Cardíacos en aquel Gran Musical histórico en el Palacio de los Deportes de León, en los inicios de los ochenta. Tras la desbandada, y bajo el nombre de Kiki D’akí, editó algunas canciones compuestas por Fernando Márquez para desaparecer de nuestro radar poco después.