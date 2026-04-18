El Auditorio Ciudad de León acogerá este domingo la obra de teatro clown 'A la gloria con Gloria Fuertes'

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La programación para el público infantil y familiar de la temporada de Artes Escénicas del Auditorio Ciudad de León, promovida por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento, León hace un hueco al teatro de clown este domingo, 19 de abril, con 'A la gloria con Gloria Fuertes'.

Se trata de un espectáculo incluido en la Red de Teatros de Castilla y León, recomendada para niños y niñas a partir de cinco años y que se repetirá el lunes 20 para el público escolar, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

'A la gloria con Gloria Fuertes' es una obra para clown en la que los personajes se hacen profundas preguntas, lloran, ríen, se pelean, se abrazan, cantan, aprenden y se sorprenden uno a otro con la "honda ternura" de los poemas de Gloria Fuertes y la ingenuidad propia de los payasos.

La obra llega de la mano de la compañía Teatro de Malta, con dramaturgia y dirección de Marta Torres, la música de Santi Martínez y la coreografía de Cristina Almazán. Estos dos últimos son los intérpretes que dan vida a doña Pito Piturra y al señor Antropelli, los protagonistas de la función, quienes se proponen conseguir que los animales regresen el Circo Cocodrilo cambiando látigos y escopetas por risas y poetas.

La función de este domingo 19 de está incluida en el abono familiar y comenzará a las 18.00 horas. El precio de las entradas es de seis euros y se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León, https://auditorio.aytoleon.es, y también en taquilla dos horas antes del inicio de la función.