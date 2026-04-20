'La Isla Garibaldi', de gira por Madrid

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La novela escrita por la periodista de Diario de León y escritora Cristina Fanjul, La isla de Garibaldi, publicada por Eolas Ediciones, se presenta este lunes 20 de abril a las 19.00 horas en Calle del Pez ,6, en Madrid en un acto que reunirá a diversas voces del ámbito cultural y literario en torno a una obra marcada por la reflexión sobre el pasado y sus consecuencias en el presente. El acto estará dirigido por Alfredo Álvarez, miembro de la Junta Directiva de la Casa de León en Madrid. Además, contará también con la presencia del filósofo y antropólogo Rogelio Blanco, así como del escritor Juan Pedro Aparicio, dos figuras de referencia que aportarán distintas perspectivas sobre la obra y su trasfondo. La isla de Garibaldi, novela que fue finalista del Premio de la Crítica de Castilla y León, construye un relato en el que la identidad, la memoria y la reconciliación actúan como ejes temáticos, abordando las huellas personales y colectivas que condicionan la vida de sus personajes. La presentación se plantea como un espacio de diálogo abierto en el que se pondrán en común distintas miradas sobre una obra que invita a la introspección y al análisis crítico.