Fundos recupera la alianza con la Filmoteca de Castilla y León

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El director de Cultura y Patrimonio de la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos), Raúl Fernández Sobrino, y la viceconsejera en funciones de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, en representación de la Filmoteca de Castilla y León, anunciaron hoy en Valladolid la colaboración entre ambas entidades para recuperar la «histórica sala» de Fuente Dorada en Valladolid, que acogerá «cuatro o cinco ciclos cinematográficos cada año». En ese sentido, Mar Sancho calificó como una «excelente noticia para Valladolid y para Castilla y León» la recuperación de un espacio que «para los vallisoletanos ha sido un lugar de referencia durante muchos años en el ámbito del buen cine».

Acompañada por la directora de la Filmoteca de Castilla y León, Maite Conesa, la viceconsejera en funciones aseguró que la Filmoteca «está localizada en Salamanca pero tiene vocación de presencia en todo el territorio de la Comunidad», para lo cual colabora con instituciones del ámbito público y privado. «No es la primera vez que Junta y Fundos comparten objetivos; lo hacen en otros objetivos vinculados al patrimonio y la cultura. Ya en los años 90, la recién creada Filmoteca Regional comenzó una programación de ciclos con Seminci y con la entonces Obra Cultural de caja España en esta sala», relató. Además, recalcó la colaboración de la Filmoteca con Fundos, que es propietaria de varias colecciones custodiadas en la institución, como las fotos de Somoza, de Foto Duero.