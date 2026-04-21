Concierto en el Ángel Barja

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

El próximo martes 21 de abril en el Auditorio Ángel Barja a las 18.30 horas tendrá lugar un concierto de piano protagonizado por Andrea Centeno González, en una cita muy especial que supone el cierre de una etapa importante dentro de su formación musical en el conservatorio. El recital ofrecerá un recorrido por distintas épocas y estilos musicales, desde el Clasicismo hasta la música española y el Impresionismo, pasando también por el Romanticismo.

Además, el concierto incluirá la interpretación de dos composiciones propias, lo que convierte esta cita en una ocasión especialmente significativa a nivel personal y artístico. La programación del concierto será la siguiente: E. Grieg y la Marcha de los enanos; W. A. Mozart con la Sonata en si b Kv. 333, 1º Mov; Andrea Centeno con El galeón y, tras ella, Eclipse; C. Debussy y el Preludio y Claro de la luna de la Suite Bergamasque; y para finalizar, de J. Turina, Gibraltar de Álbum de viaje op.15.

La intérprete tiene 16 años y cursa 6º de Enseñanzas Profesionales en el Conservatorio de Música de León. A lo largo de su formación ha desarrollado una especial sensibilidad por la interpretación pianística, y recientemente ha comenzado a mostrar un interés particular por la composición, ámbito en el que desea seguir profundizando y evolucionando en el futuro. Este concierto representa para ella no solo un cierre de etapa dentro del conservatorio, sino también un punto de partida hacia nuevas experiencias musicales y creativas. La entrada es libre hasta que se complete el aforo de la localización, donde se celebrará el concierto a partir de las 18.30 horas del martes 21 de abril en el Auditorio Ángel Barja.