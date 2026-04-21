‘León Danza’ celebra en el Auditorio Ciudad de León el Día Internacional de la Danza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Auditorio Ciudad de León pone en marcha un ciclo de danza contemporánea con el objetivo de consolidar la danza como un lenguaje artístico esencial en su programación cultural, coincidiendo además con la conmemoración del Día Internacional de la Danza. Desde la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León se ha diseñado un programa con seis espectáculos bajo el epígrafe ‘León Danza’ que tendrán lugar del 22 de abril al 10 de mayo.

Esta iniciativa quiere acercar al público propuestas escénicas actuales que invitan a la reflexión sobre el cuerpo, el movimiento y su capacidad de generar conocimiento. ‘León Danza’ nace también con la vocación de apoyar la creación contemporánea, dar visibilidad a compañías y coreógrafos, y contribuir a la generación de nuevos públicos. De manera especial, pretende reforzar y dar mayor proyección al trabajo desarrollado por la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas de León (Emmudae), así como reconocer el papel fundamental de las escuelas privadas de danza, poniendo en valor su labor formativa y su contribución al tejido cultural local.

Asimismo, ‘León Danza’ aspira a generar espacios de encuentro entre profesionales, alumnado y ciudadanía, fomentar la colaboración entre instituciones y agentes culturales, y consolidar a León como un referente en el impulso y difusión de la danza contemporánea. Todo ello, reafirma el compromiso del Ayuntamiento de León, de la ciudad, con una cultura abierta, diversa y en constante diálogo con la sociedad.

Programa

El ciclo ‘León Danza’ comienza mañana 22 de abril con el espectáculo ‘The room where it happens’ de la compañía de Iker Karrera, una obra incluida a su vez en el programa de artes escénicas del Auditorio de León. Será a las 20:30 horas. El precio de las entradas es de 10 euros, incluido en el abono de adultos, y se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León https://auditorio.aytoleon.es y también en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función.

La siguiente convocatoria será el 27 de abril, a las 20:30 horas, con la obra ‘Coreógrafos del siglo XXI’ de la compañía Cidanz Producciones. Se trata de una exposición de las obras ganadoras y finalistas del Certamen Internacional de Coreografía en Danza Burgos & Nueva York que se llevó a cabo en Burgos y en diferentes localidades del Camino de Santiago, entre ellas León. El precio de la entrada es de 6 euros, incluida en el bono de adultos del Auditorio. Las entradas se pueden adquirir, como en el caso anterior, en el canal de venta on line al Auditorio o cuatro horas antes de la función en taquilla.

En la tercera propuesta, el 29 de abril, Día Internacional de la Danza, los protagonistas serán los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas de León. El Área de Danza subirá al escenario del Auditorio el espectáculo de danza inclusiva dirigida al público familiar ‘De barrio barrio’ ‘Hollywood 2’, a las 20:00 horas. La entrada es gratuita con invitación. Las invitaciones se podrán recoger a partir del 27 de abril en la taquilla del Auditorio, de 9:00 a 14:00 horas, y el mismo día de la función a partir de las 16:00 horas (dos invitaciones por persona).

El espectáculo del 30 de abril está reservado para las escuelas de danza de León, que comenzará a las 20:00 horas. Sobre el escenario estarán Cras Dance, Emotion Dance Academy, Infinity Dace Estudio, Escuela de Baile Melanie, Escuela de Danza Camino López y Coppelia Escuela de Danza. La entrada es gratuita con invitación. Las invitaciones se podrán recoger a partir del 27 de abril en la taquilla del Auditorio, de 9:00 a 14:00 horas, y el mismo día de la función a partir de las 16:00 horas (dos invitaciones por persona).

‘Romance sonámbulo’, de la Compañía Antonio Najarro, está programado para el 7 de mayo, a las 20:30 horas, una obra incluida también en la temporada de artes escénicas del Auditorio. El precio de la entrada es de 20 euros, incluida en el bono de adultos. Las entradas se pueden adquirir, como en el caso anterior, en el canal de venta on line al Auditorio o cuatro horas antes de la función en taquilla. ‘Romance sonámbulo’ es el título de un de los poemas más fascinantes y misteriosos de Federico García Lorca que se transforma en un espectáculo de ballet español.

El ciclo ‘León Danza’ bajará el telón el 10 de mayo con el espectáculo dirigido al público familiar ‘Va de Bach’, de la compañía Aracaladanza, a las 18:00 horas. El precio de la entrada es de 6 euros, incluida en el bono familiar del Auditorio. Las entradas se pueden adquirir en el canal de venta on line al Auditorio o en taquilla dos horas antes de la función. ‘Va de Bach’ un espectáculo de danza contemporánea para público de entre uno y cien años. Se presenta como un sueño, y como tal, carece de estructura argumental y narrativa convencional. Su pretensión es la de prender la llama de la imaginación de cualquier espectador, tenga la edad que tenga.